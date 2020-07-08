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08.07.2020 - 17:37 |

Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak. Yeni yabancı kuralı da karar bağlandı.

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Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig 26 Temmuz'da sona erecek. Yeni sezonun başlangıc tarihi ise belirlendi.

Kulüplerin isteği doğrultusunda Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

TFF'nin bugün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi.

İşte yeni yabancı kuralı

Önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

Resmi açıklamanın bu akşam yapılması bekleniyor.

Son dakika haberler- Süper Ligde yeni sezon 11 Eylülde başlayacak

Alisson ve Mohamed Salah'ın antrenman görüntüleri...
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