İbrahim Çolak: ‘Tatsız bir olimpiyat olabilir’

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Bütün dünyanın savaştığı koronavirüs nedeniyle durumu belirsizliğini koruyan Tokyo Olimpiyatları için milli jimnastikçi, “Her ne olursa olsun insanlar tedirgin. Bu yüzden erteleme olmazsa tatsız, tuzsuz bir olimpiyat izleyebiliriz” ifadelerini kullandı

Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, geçirdiği ameliyattan sonra neler yaptığını ve olimpiyatlardaki madalya şansını MİLLİYET’e anlattı.



Koronavirüsü dünyanın en büyük sorunu oldu. Türkiye’de kendini güvende hissediyor musun?

-Kendimi tabii ki güvende hissediyorum. Ülkemiz salgına en önce önlem alan ülkelerden biri. Gerekli önlemleri alırsak bu virüsten en hızlı şekilde kurtulabiliriz. Yetkililerin söylediklerini yapıyoruz. Bizim durumumuz aslında biraz daha farklı. Sporcuyuz ve evde durduğumuz süre boyunca da formumuzu korumaya, spor yapmaya çalışıyoruz. Aslında her insan virüsten korunmak için yapması gereken birçok şeyi hep yerine getirmeli. Virüs belki de sağlığımıza daha fazla dikkat etmemizi, hijyen kurallarına daha fazla uymamız gerektiğini aklımıza fazlasıyla getirdi. Artık daha dikkatli herkes.



Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl ertelendi, olimpiyatlar için de böyle bir karar gelebileceğini düşünüyor musun?

-Açıkçası haberleri sürekli takip etmeye çalışıyorum. Komite ‘erteleme söz konusu değil’ dedi ve planlanan tarihte oyunları yapmaya kararlı. Daha olimpiyatlara dört ay var. Sanırım onlar da acele bir karar vermek istemiyorlar. Salgının seyrine göre iki ay sonra kesin kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum. Şu anda zaten her şey ötelenmiş durumda. Birçok sporcu olimpiyatlar için verilecek kararı bekliyor. Aslında bu karara bir de şu açıdan bakmak lazım. Her ne olursa olsun virüs nedeniyle insanlar tedirgin ve Japonya’da ne seyirciler ne de sporcular hazır olmayacak. Bu yüzden tatsız, tuzsuz bir olimpiyat izleyebiliriz.



Avantaj olur

Eğer olimpiyatlar ertelenirse bu senin için avantaj mı yoksa dezavantaj mı olur?

-Benim için tabii ki avantaj olur. Çünkü ameliyattan sonra bir süre ara vermek zorunda kaldım. Eğer bir sene sonraya alınırsa olimpiyatlar çalışma programımızı daha rahat yapabiliriz. Ama tabii ki ben erteleme kararı çıkmayacakmış gibi idmanlarıma devam ediyorum. Şu anda 1,5 ay performansımı tekrar eskiye çevirmem için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.



Ameliyat oldun... Çalışmalara ne zaman başlayacaksın. Bu operasyon olimpiyatlardaki madalya şansını etkiledi mi?

-Dünya Şampiyonası’ndan sonra doğrusunu söylemek gerekirse omuzumdaki ağrı vücuduma etki ediyordu. Daha önce de aynı yerden sakatlanmıştım. Ama bu farklıydı. Bu yüzden bir operasyon geçirdim. Birkaç gün sonra üç hafta dolacak ve öncelikle fizik tedaviye başlayacağım. Ardından da sağ kolumu geliştirmek için daha rahat çalışacağım. Bu operasyon belki olimpiyatlardaki madalya şansımı yüzde beş etkileyebilir. Ancak pozitif düşünmek gerekiyor. Ben her şeye rağmen Tokyo’da kürsüye çıkacağımı düşünüyorum.



En büyük destekçin ailen. Salgın, ameliyat, olimpiyat... Üzerinde çok fazla baskı var. Onlar sana nasıl destek oluyorlar?

-Ailem beni her zaman rahatlatmaya çalışıyor. Belki de olimpiyatlar yaklaştıkça stres artar. Ama o zaman da onlar beni fazlasıyla motive edecektir, her zaman olduğu gibi yine benim iyiliğimi düşüneceklerdir. Ben de sporculuk kariyerimde birçok tecrübe edindim. Üzerimde tabii ki baskı olacaktır, ancak ailem ve ben bunun üstesinden gelip başarıya ulaşacağız.

‘Aday gösterilmek bile bir gurur’

İbrahim Çolak, Gilette Milliyet Yılın Sporcusu anketinde aday gösterilmesini de değerlendirdi.

Milli sporcu şu ifadeleri kullandı: “Böyle büyük bir ankette aday gösterilmek bana ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerini diğerlerinden ayıran çok önemli bir detay var. Anket en uzun soluklu yapılan etkinlik ve daha önce burada yılın sporcusu ödülüne layık görülen isimlerin hepsi birer efsane. Kazanamazsam bile aday gösterilmek bile çok büyük bir başarı ve gurur. Böyle büyük bir ankette aday olmak bile beni çok mutlu ediyor” dedi.



Aday listesine baktığında mutluluğunun bir kat daha arttığını da sözlerine ekleyen Çolak, “Ayrıca bu ankette mutluluğumu katlayan başka bir etmen daha var. Listede jimnastik branşından üç aday var. Antrenörüm Yılmaz Göktekin, takım arkadaşım Ahmet Önder ve ben... Bu da gerçekten jimnastiğin Türkiye’de bir yerlere geldiğini ve daha fazla yer verilmeye başlandığının bir kanıtı” ifadelerini kullandı.

‘Herkes evinde idman yapıyor’

Virüs her insanın psikolojisini etkiledi. Senin çalışmaların için de bir engel olacak mı?

-Aslında virüsten önce, sakatlığımdan dolayı moralim biraz bozulmuştu. Antrenman yapamayacaktım. Şimdi virüs çıktı ve kimse antrenman yapamamaya başladı. Herkes evinde çalışıyor. Her şerde bir hayır var derler ya ameliyatımın bu zamana denk gelmesi benim için iyi oldu. Birden herkes için off sezon oldu. Virüs tabii ki olmasaydı. Ama bu gidişat benim ameliyatın etkilerini daha çabuk atlatmamı sağladı.

‘Sağlık çok daha önemli’

- Bildiğim kadarıyla çalışmalarını İzmir’de yapıyorsun. Herhangi bir kamp planı var mıydı, bunları salgın nedeniyle ertelediniz mi?

Bildiğiniz gibi virüs Türkiye’de ortaya çıkmadan önce omuzumdan bir operasyon geçirdim ve çalışmalarına bir süre ara verdim. Kamp olsaydı da İzmir’de olacaktı. Fakat salgın nedeniyle jimnastik salonumuz kapandı. Her sporcu gibi ben de çalışmalarımı evde gerçekleştiriyorum. Bundan sonraki öncelikli ve aslında tek hedefimiz olimpiyatlar olacak. Ama sağlık da çok önemli. Virüs etkisini azaltana kadar biz gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Blaise Matuidi'nin Juventus'taki En İyi Anları