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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"
25.12.2020 - 09:30 |

Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"

İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, Milan'daki geleceğinden ilginç itiraflara kadar yılbaşı öncesi yeni röportaj verdi.

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Zlatan Ibrahimovic verdiği son röportajda müthiş futbol oynama arzusunun yanında ülkesinden ve ailesinden ayrı yaşamanın zorluklarından bahsetti.

Futbolda yeteneğin hiç bir şey olduğunu ve başarılı olmak için çok çalışmanın önemini, bunu yaparken de bazı şeylerden mahrum olunması gerektiğini belirten yıldız oyuncu samimi itiraflar yaptı.

Corriere della Sera'ya konuşan Ibrahimovic'in sözlerinden en dikkat çekici olanlar şu şekilde:

"ARTIK AİLEMDEN UZAKTA ZORLANIYORUM"

"Artık İsveç'te yaşayan ailemle olmak istiyorum, onları çok özlüyorum. Yoruldum ve artık zor dayanıyorum. Pioli beni 'İsveç'te 2 çocuğun var, ama burada 25 çocuğun sana ihtiyacı var' diyerek ikna ediyor. Ben de 25 çocuğum için Milano'dayım."

"Yetenek, geliştirirseniz işe yarar. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak gerekiyor her zaman. Fedakarlık yapmak gerekiyor bazı şeylerden. Hergün saatlerce idman yapmadıysan 90 dakika yaptıklarının hiç bir önemi yok."

"NE KADAR MILAN'DA KALACAĞIM BİLMİYORUM"

"Milan'da kendimi evimde hissediyorum, bu gerçek. Hayat devam ediyor ne kadar burada kalacağım bilemiyorum. Bu konuya tek başıma karar verecek kadar büyük egolu değilim. Ailem her şeyden daha önemli"

"İtalya'da İsveç'tekinden daha fazla bulundum. İtalya'daki hemen her şeyi seviyorum. Arabayla gezerken yanından geçtiğin manzaraları görmek bile güzel. Bir de İtalyanların vücut dili var tabii.

Ibrahimovic: Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor

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