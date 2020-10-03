Igor Kokoskov: HÃ¼cumu sadeleÅŸtirmemiz gerekiyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasÄ±nda KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts'yi 77-63 maÄŸlup eden FenerbahÃ§e Beko'nun baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Igor Kokoskov, rakibin enerjisine ayak uydurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Kokoskov, "Bizim iÃ§in maÃ§ planÄ± Ã¶nemliydi. Rakibin enerjisiyle eÅŸ deÄŸer olmalÄ±ydÄ±k. KarÅŸÄ±mÄ±zda genÃ§ bir takÄ±m vardÄ± ve onlara karÅŸÄ± enerji seviyemiz iyiydi. Enerji olmasÄ±na raÄŸmen hatalarÄ±mÄ±z da vardÄ±. Savunmada daha iyi yapabileceÄŸimiz ÅŸeyler var. HÃ¼cumu sadeleÅŸtirmemiz gerekiyor. HatalarÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zeltmeliyiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kokoskov, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± forma giyen Lorenzo Brown'Ä± Ã¶zel olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir soruya, "Lorenzo takÄ±mÄ±n Ã§ok Ã¶nemli parÃ§asÄ± ve Ã¶nemli bir transfer. TakÄ±mda ve FenerbahÃ§e ailesinde olduÄŸu iÃ§in mutlu. Ondan beklentimiz yÃ¼ksek. Fakat eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ± iÃ§in ona Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmadÄ±k." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

Obradovic, "HeyecanlÄ± ve iletiÅŸim eksikliÄŸi ile oynadÄ±k"

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Sasa Obradovic, FenerbahÃ§e Beko'nun iyi oynayarak haklÄ± bir galibiyet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Avrupa Ligi'ndeki ilk maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Obradovic, "HeyecanlÄ± ve iletiÅŸim eksikliÄŸi ile oynadÄ±k. 18 top kaybÄ± yaptÄ±k ve FenerbahÃ§e gibi bir takÄ±m da bizi cezalandÄ±rdÄ±. BirÃ§ok oyuncumuz iÃ§in Avrupa Ligi ilk tecrÃ¼be oldu. Belki baskÄ± devam ediyor ama zaman iÃ§inde daha farklÄ± oynayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.