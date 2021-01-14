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14.01.2021 - 20:15 | | AA

Igor Kokoskov: "Nedovic'e dikkat etmeliyiz"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Igor Kokoskov: "Nedovic'e dikkat etmeliyiz"
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın sahalarında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile yapacakları maçta kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yaşadıkları zorlu ve başantrenör değişikliğine giden sürece rağmen iyi oynayıp kazanmak için yeterli yeteneği olduğunu gösteren bir rakibimiz olacak. Özellikle son birkaç maçta bunu kanıtladılar. ASVEL'e karşı önemli bir galibiyet aldılar ve kendi liglerinde de kazandılar. İyi ve sağlam bir oyun sergiliyorlar. Bizim önceliğimiz kendi oyunumuza konsantre olmak ve rakibin tüm kozlarına cevap verebilmek olacak." ifadelerini kullandı.

Igor Kokoskov: Nedovice dikkat etmeliyiz

Yunan ekibinin etkili ismi Nemanja Nedovic'e dikkati çeken Kokoskov, şunları kaydetti: 

"Nemanja Nedovic'in şu anda Avrupa'da eşleşmesi en zor oyunculardan biri olduğunu da biliyoruz. Gerçekten çok formda. İlk olarak kendi oyun planımıza odaklanmalıyız. Ama aynı zamanda, şu anda Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olan Nedovic'in savunmasına da dikkat etmeliyiz." 

Sarı-lacivertli oyuncu Edgaras Ulanovas ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Çift maç haftaları her zaman zordur. İyi bir galibiyet aldık, ancak o karşılaşmayı unutmalı ve Panathinaikos'a odaklanmalıyız. Panathinaikos son maçında çok iyi oynadı. Yüksek skor yapabilen oyuncuları var. Özellikle Nedovic ve Papapetrou çok iyi oynuyorlar. Eğer bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak konsantre olmalı ve bilhassa savunmada iyi iş çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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