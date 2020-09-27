İH Konyaspor - Beşiktaş: 4-1

Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı.



Saat 16:00'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip oldu.

Konyaspor mücadeledeki ilk golünü 28. dakikada Shengelia ile kaydetti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Konyaspor, Kravets'le 63. dakikada 2-0 öne geçti. 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shengelia farkı 3'e çıkaran golü attı. 83. dakikada penaltı kazanan Konya ekibi bu kez Kravets'in attığı golle 4-0 öne geçti. Beşiktaş'ın tek golü son dakikada Gökhan Töre'nin ayağından geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Süper Lig devi Beşiktaş 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 4'e yükseltirken Beşiktaş 4 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Shengelia'nın şutunda top N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Shengelia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

63'üncü dakikada Milosavic'in pasında topla buluşan Kravest'in şutunda top ağlara gitti: 2-0.

68'nci dakikada Miya'nın ceza sahasında şutunda top yandan auta çıktı.

70'inci dakikata sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Kravest'in pasında çeza sahası yayından Shengelia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

81'inci dakikada Vida'nın ceza sahasındaki Miya'ya müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını işaret edip, Vida'ya sarı kart gösterdi.

83'üncü Dakikada Kravest'in penaltı vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-0.

90+1'inci dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un, 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savran

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı , Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. Dk 86 Musa Çağıran ), Shengelia (Dk 78 Adil ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Oğuz Kaan ), Milosevic (Dk. 66 Miya) , Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)

BEŞİKTAŞ: Ersin-, Necip Uysal , Vida, Dorukhan (Dk. 78 Oğuzhan), Welinton, N'Sakala , Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Mensah, Ljajic (Dk. 67 Larin ), Boyd (Dk. 78 Hasic), Güven (Dk. 60 Gökhan Töre)

GOLLER: Dk. 28 Shengelia, Dk. 63-83 Kravest, Dk.78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Cikalleshi, Shengelia, Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Necip Uysal, Dorukhan, N'Sakala, Vida (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mustafa Savranlar üstlendi.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, deplasmanda Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Rio Ave maçlarında takımının başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, Rio Ave'deki ilk 11'e göre kaleyi Utku Yuvakuran yerine Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Montero yerine Vida, Rıdvan Yılmaz yerine N'Sakala'yı oyuna dahil oldu. Mensah ve Hüseyin Atakan Üner de ilk 11'de yer aldı. Siyah- beyazlı ekip sahaya kırmızı formayla sahaya çıktı.

YENİ TRANSFER ABOUBAKAR İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

ATİBA KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

KRAVETS İLK KEZ KADRODA

İttifak Holding Konyaspor'un hafta içerisinde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets'te yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı.

KONYASPOR'DA 2 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 39'UNCU RANDEVU

İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini Beşiktaş, 4'ünü Konyaspor kazanırken 12 maçta berabere sonuçlandı.









