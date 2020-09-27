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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın: 'Umut Nayir ve Lens'i artık kadroda düşünmüyoruz'
27.09.2020 - 15:39 |

Son dakika - Sergen Yalçın: 'Umut Nayir ve Lens'i artık kadroda düşünmüyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sergen Yalçın: 'Umut Nayir ve Lens'i artık kadroda düşünmüyoruz'
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Covid-19 teşhisi nedeniyle Süper Lig'de oynanan Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının yanı sıra Rio Ave karşılaşmasında takımın başında olamayan Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahada olacak. Karşılaşma öncesinde konuşan Yalçın, Lens ve Umut Nayir'in artık kadroda olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sahalara geri döndü. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ligde Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Rio Ave maçını kaçırmıştı. Sergen Yalçın, 3 maç aradan sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte takımın başında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın'ın tekrar görevine geri dönmesiyle birlikte kadroda da değişimler yaşandı. Rio Ave karşısında performansı ve umursamaz tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Yalçın, "Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takım bulacaklar ya da kadro dışı kalacaklar" diyerek bu oyuncularla ilgili düşüncesini aktardı. 2 futbolcunun sözleşmelerinin feshi için yönetim görüşmelere başladı.

Aboubakar açıklaması

Tecrübeli teknik direktör ayrıca yeni transfer Aboubakar'la ilgili de konuştu;

'Aboubakar, salı günü gelene kadar kendi takımıyla antrenmanlara devam ettiğini söyledi. Hazır olduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. Biz de bugün itibariyle çok çabuk bir şekilde kadroya aldık. İlerleyen dakikalarda duruma göre değerlendirebiliriz.'

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