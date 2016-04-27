İkinci yarının kazananı Konyaspor, kaybedeni Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çok puanıTorku Konyaspor toplarken, en az puan alan ekip ise Çaykur Rizespor oldu.
Puan cetvelinde 3. sırada yer alan Torku Konyaspor, 33 puanla ligin ikinci yarısının en başarılı takımı olarak dikkati çekti. Konya ekibinin ardından ikinci devrede en çok puan alan takım olarak lider Beşiktaş öne çıktı. Siyah-beyazlılar, 29 puan alırken, başkent ekipleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor yirmi sekizer puan elde etti.
Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ise 24 puan topladı. Tatil edilen Trabzonspor maçında hükmen galip ilan edilmesi beklenen sarı-lacivertliler, bu puanların eklenmesiyle ikinci yarıda 27 puana ulaşmış olacak.
Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'un düşüşü
Ligin ikinci yarısında en büyük düşüş yaşayan ekipler ise Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor'du.
İlk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda sadece 7 puan toplayabildi ve 31 puanla 15. sıraya kadar geriledi.
Gaziantepspor ise 23 puanla 10. sırada tamamladığı ilk yarının ardından düşüşe geçti. Güneydoğu temsilcisi, ikinci yarıda 9 puan topladı ve 30. hafta sonunda 32 puanla 14. sırada yer aldı.
Küme düşme hattında bulunan Medicana Sivasspor ile Mersin İdmanyurdu da ikinci devrede on birer puan alabildi.
Süper Lig'teki ilk yarı ve 30. haftada oluşan puan durumları şöyle:
Takım İlk yarı puan 30. hafta puan Puan farkı
Beşiktaş 41 70 29
Fenerbahçe 40 64 24
Torku Konyaspor 26 59 33
Medipol Başakşehir 29 49 20
Osmanlıspor 19 47 28
Galatasaray 30 44 14
Akhisar Belediyespor 29 44 15
Kasımpaşa 30 43 13
Gençlerbirliği 13 41 28
Bursaspor 18 38 20
Trabzonspor 24 37 13
Antalyaspor 21 36 15
Kayserispor 19 32 13
Gaziantepspor 23 32 9
Çaykur Rizespor 24 31 7
Eskişehirspor 10 26 16
Medicana Sivasspor 14 25 11
Mersin İdmanyurdu 10 21 11