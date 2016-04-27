İkinci yarının kazananı Konyaspor, kaybedeni Rizespor

Puan cetvelinde 3. sırada yer alan Torku Konyaspor, 33 puanla ligin ikinci yarısının en başarılı takımı olarak dikkati çekti. Konya ekibinin ardından ikinci devrede en çok puan alan takım olarak lider Beşiktaş öne çıktı. Siyah-beyazlılar, 29 puan alırken, başkent ekipleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor yirmi sekizer puan elde etti.

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ise 24 puan topladı. Tatil edilen Trabzonspor maçında hükmen galip ilan edilmesi beklenen sarı-lacivertliler, bu puanların eklenmesiyle ikinci yarıda 27 puana ulaşmış olacak.

Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'un düşüşü

Ligin ikinci yarısında en büyük düşüş yaşayan ekipler ise Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor'du.

İlk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda sadece 7 puan toplayabildi ve 31 puanla 15. sıraya kadar geriledi.

Gaziantepspor ise 23 puanla 10. sırada tamamladığı ilk yarının ardından düşüşe geçti. Güneydoğu temsilcisi, ikinci yarıda 9 puan topladı ve 30. hafta sonunda 32 puanla 14. sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Medicana Sivasspor ile Mersin İdmanyurdu da ikinci devrede on birer puan alabildi.

Süper Lig'teki ilk yarı ve 30. haftada oluşan puan durumları şöyle:

Takım İlk yarı puan 30. hafta puan Puan farkı

Beşiktaş 41 70 29

Fenerbahçe 40 64 24

Torku Konyaspor 26 59 33

Medipol Başakşehir 29 49 20

Osmanlıspor 19 47 28

Galatasaray 30 44 14

Akhisar Belediyespor 29 44 15

Kasımpaşa 30 43 13

Gençlerbirliği 13 41 28

Bursaspor 18 38 20

Trabzonspor 24 37 13

Antalyaspor 21 36 15

Kayserispor 19 32 13

Gaziantepspor 23 32 9

Çaykur Rizespor 24 31 7

Eskişehirspor 10 26 16

Medicana Sivasspor 14 25 11

Mersin İdmanyurdu 10 21 11