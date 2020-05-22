Ä°llegal antrenmana ceza geliyor! Avrupa tehlikesi...

Avusturya Ligiâ€™nden LASK Linz, 2 Haziranâ€™da baÅŸlatÄ±lacak olan lige hazÄ±rlanÄ±rken saÄŸlÄ±k protokolÃ¼nÃ¼ hiÃ§e saydÄ±. Sosyal mesafe kurallarÄ±na uymayÄ±p, kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar yerine takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸan takÄ±mÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±, diÄŸer takÄ±mlar ayaklandÄ±. 11 kulÃ¼p, Linzâ€™in illegal antrenmanlarÄ±nÄ±n haksÄ±z rekabet oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± savunarak bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Â

Avrupa tehlikesi

YaÅŸanan geliÅŸmelerin ardÄ±ndan soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±rken, LASK Linz takÄ±mÄ±na ceza verileceÄŸi belirtildi. Avusturya Futbol Federasyonu yetkilileri Linzâ€™in Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmaktan men edilmesinin de gÃ¼ndemde olduÄŸunu, aÄŸÄ±r bir ceza verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. LASK Linz takÄ±mÄ± normal sezonu en yakÄ±n takipÃ§isi Salzburgâ€™un altÄ± puan Ã¶nÃ¼nde lider tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

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