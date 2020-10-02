ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı
NG Basketbol Süper Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk hafta müsabakaları oynanacak
NG Basketbol Süper Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
3 Ekim Cumartesi:
13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)
15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Fethiye Beşkaza)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
4 Ekim Pazar:
13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (Ankara)
15.15 Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (ENKA)
17.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Sait Zarifoğlu)
15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ (Servet Tazegül)
16.30 Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (TOBB ETÜ)
4 Ekim Pazar:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Mustafa Dağıstanlı)
14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)