Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri İngiltere Championship'te iki kişide korona virüs çıktı
08.06.2020 - 10:38 | | İHA

İngiltere Championship'te iki kişide korona virüs çıktı

İngiltere Championship'te 24 takımdan bin 179 futbolcu ve personele uygulanan korona virüs test sonuçlarına göre iki kulüpten iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Championship'te iki kişide korona virüs çıktı
ABONE OL

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden, 3, 4, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Championship'teki 24 takımdan toplam bin 179 futbolcu ve personele uygulanan korona virüs test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, iki kulüpten iki kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin yönergelere göre kendilerini karantinaya alacaklarını ifade edildi. Ayrıca pozitif vakalar testleri negatif olana kadar antrenman tesislerine de giremeyecekler.

Ertelenen İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlaması bekleniyor.

İngiltere Championshipte iki kişide korona virüs çıktı

Derby County Play-off Finallerinde West Bromwich'i Mağlup Ediyor

Barcelona Nou Camp'ta çalıştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İngiltere Championship'te iki kişide korona virüs çıktı
    İngiltere Championship'te iki kişide korona virüs çıktı
  2. Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oluyor
    Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oluyor
  3. Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması: 'İmza attığım...'
    Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması: 'İmza attığım...'
  4. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var
    Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var
  5. Rus milyarder Abramoviç, Çığlık tablosunu 120 milyon dolara satın aldı
    Rus milyarder Abramoviç, Çığlık tablosunu 120 milyon dolara satın aldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alpaslan Öztürk: ‘Pis Türk’ laflarıyla büyüdüm

Alpaslan Öztürk: ‘Pis Türk’ laflarıyla büyüdüm

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yeniden ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yeniden ilk 11'e dönüyor

Manchester City, Alex Telles için devrede

Manchester City, Alex Telles için devrede

Hikmet Karaman'dan 'Nemrut' pozu

Hikmet Karaman'dan 'Nemrut' pozu

Sıradaki Haber