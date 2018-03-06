İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!

Skorer- İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ın zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söyledi.

'Çok zor'

Johnson yaptığı açıklamada 'Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda Birleşik Krallık'ın temsilcilerini görmemiz çok zor.' dedi.

Rus askeri istihbaratında görevliyken İngiltere adına casusluk yapan 66 yaşındaki Sergei Skripal'in ne olduğu henüz bir bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin güneyinde bulunan Salisbury kentinde Pazar günü akşamüstü bir alışveriş merkezindeki bankta iki kişinin bilinci kaybetmiş bir halde yattıkları görüldü.

Yapılan ihbar üzerine 60 yaşlarında bir erkek ve 30 yaşlarında bir kadın, hastaneye kaldırıldı ve polis de bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı.

Kısa bir süre sonra hastaneye kaldırılan 60 yaşlarındaki erkeğin Skripal, yanındaki kadının da kızı Yulia Skripal olduğu açıklandı.

Emniyet yetkilileri, Skripal ve yanında kızının henüz ne olduğu bilinmeyen bir maddeye maruz kaldığını açıkladı.

Polis, bunun bir saldırı olup olmadığıyla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Skripal ve yanındaki kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavileri devam ediyor. İkisinin de hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.