İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle küçülmeye gidiyor

FA'in üst yöneticisi (CEO) Mark Bullingham, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle federasyon gelirlerinde 300 milyon sterlin azalma beklediklerini belirtti.

Federasyonda boş olan 42 pozisyon için alım yapmayacaklarını ve mevcut 82 pozisyonun organizasyon şemasından çıkarılacağını kaydeden Bullingham, "Önümüzdeki birkaç hafta FA'deki herkes için çok zor geçecek. Amacımız, mümkün olan en güçlü şekilde yeniden ortaya çıkmamızı ve gelecekte daha iyi zamanlar için hazır olmamızı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Bullingham, kurumun ekonomik dengesini sağlamak için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

FA Başkanı Greg Clarke, Kovid-19 salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını açıklamıştı.

Dennis Bergkamp'ın Efsanevi Arsenal Kariyeri