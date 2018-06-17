2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Belçika ve Panama ile G Grubu'nda yer alan Tunus'un savunma oyuncusu Ben Youssef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolda artık takımlar arasında çok fazla güç farkının kalmadığını belirtti.

Futbolun 11'e 11 oynandığını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Büyük ülkelerin takımları ile küçük ülkelerin takımları arasında fark azaldı. İngiltere, Belçika güçlü ülkeler ama biz de Panama da kötü takımlar değiliz. Her şey sahada belli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkıp bir sürprize imza atmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ben Youssef, grupta ilk maçlarını İngiltere ile oynamalarının kendileri için avantaj ya da dezavantaj oluşturmadığının altını çizerek, "İngiltere bir futbol ülkesi ama tabii ki ilk maçta İngiltere karşısında sürpriz yapabiliriz. İkinci maçımızı da Belçika ile oynayacağız. İngiltere'ye karşı ilk ya da son maçı oynamak çok fazla fark ettirmeyecek. Çünkü Panama maçının da diğer müsabakalardan kolay olacağını düşünmüyorum. Biz her maçta elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmaya ve gruptan çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Arap takımları için iyi bir Dünya Kupası olacak"

Tunuslu futbolcu, Dünya Kupası'nda 4 Arap ülkesinin bulunduğunu hatırlatarak, bu takımların Rusya'daki turnuvaya katılması hakkında şunları kaydetti:

"Son yıllarda Arap ülkelerinden çok fazla oyuncu ülke dışına çıkarak futbol oynamaya başladı. Türkiye, Fransa, İngiltere ve İspanya'da çok sayıda Arap futbolcu var. Oralarda futbol oynayarak kendilerini geliştirdikten sonra milli takımlarına daha fazla katkı sağladıklarını düşünüyorum. En azından bizim ülkemiz için böyle oldu. Arap takımları için iyi bir Dünya Kupası olacak. İyi olduğu halde Dünya Kupası'na katılamayan Arap takımları da var. Arap takımlarının başarısının arkasında, çok fazla oyuncunun Avrupa'nın iyi liglerinde oynaması olduğuna inanıyorum."

"Her gün Dünya Kupası'na gitmeyi düşündüm"

Deneyimli stoper, 2014 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun'a elendikleri maçı unutamadığını vurgulayarak, "Kamerun'a karşı kaybettiğimiz maçtan sonra Brezilya'daki Dünya Kupası'na gidemedik. O günden beri Rusya'daki Dünya Kupası'na kadar aklımda hep o maç vardı. Neredeyse her gün Dünya Kupası'na gitmeyi düşündüm. Şu anda da bunu gerçekleştiriyoruz. Dünya Kupası'nda olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum." şeklinde görüş belirtti.

Tunus'un son yıllarda iyi oyuncular yetiştirdiğini aktaran Ben Youssef, "Takımımızın son yıllardaki yıldızı Msakni. Çok iyi performans gösteriyor. Tunus'ta iki yıl birlikte oynadık. Çok kaliteli isimlere sahibiz, kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben Youssef, daha önce Rusya'da hiç bulunmadığını dile getirerek, "Rusya'da taraftarların ve futbol atmosferinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak Dünya Kupası bir futbol festivali, çok önemli ülkeler burada. Bir futbol partisi oluyor, umarım biz de harika bir atmosferle karşılaşırız." şeklinde konuştu.