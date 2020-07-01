İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş’ın maçları ekrana getirildi. Her hafta üç maçı canlı yayınlama hakkı bulunan BT Sport, ilk iki haftada tercih etmediği sarı-lacivertlilerin maçını üçüncü haftada da yayınlamadı.

Son dakikaların heyecanı yansımadı

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir’in maçı da ekranlara geldi. Trabzonspor’un Ankaragücü ve Beşiktaş’ın Konyaspor karşılaşmalarıyla 29. hafta tamamlandı. Fenerbahçe’nin Y. Malatya maçına akışta yer verilmezken, İngiliz futbolseverler son anları üç gole ve büyük heyecana sahne olan bu maçı canlı yayında izleyemedi.

Fenerbahçe dördüncü haftada da yok

BT Sport ilk üç hafta yer vermediği Fenerbahçe’yi dördüncü hafta da ekranlarına getirmeyecek. Önümüzdeki hafta sonuna yönelik yayın akışını internet sayfası üzerinden duyuran kanalın bildirimine göre Süper Lig’den bu hafta Galatasaray-Trabzonspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Antalyaspor-Başakşehir karşılaşmaları canlı olarak yayınlanacak.

Takım tanıtılmış, Emre’den bahsedilmişti

Süper Lig maçlarını ekranlarından canlı olarak yayınlayacağını 12 Haziran’da duyurduğu görselde Fenerbahçe’ye yer veren BT Sport kanalının, sarı lacivertlilerin maçlarını ekranlara getirmemesi dikkat çekti. Kanal, ligin yayın haklarını aldığını duyuran ilanında, Fenerbahçe’nin kadrosunda eski Newcastle Unitedlı Emre Belözoğlu’nun bulunduğuna ve Galatasaray ile aralarındaki rekabetin büyüklüğüne vurgu yapmıştı.