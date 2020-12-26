İngiltere'de ilginç reklam kampanyası! Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim

Dünya futbolunda son 3 yıllık süreçte en fazla tartışılan Video Yardımcı Hakem yani uluslararası kısaltmasıyla ‘VAR’ İskandinav ülkelerinde fırsata çevrildi. Danimarka, İsveç ve Norveç’in ünlü elektronik şirketi Elgiganten, İngiltere Premier Lig maçları üzerinden VAR kampanyasına başladı.

Premier Lig maçlarında hakemlerin her VAR odasıyla yaptığı görüşme ve ekrandan pozisyonu izlemeye gitmesinde ürünlerde indirim kararı alındı. Bu duruma en bariz örnek Liverpool-Manchester City maçında yaşandı. VAR sayesinde indirim miktarı yüzde 45’lere kadar çıktı ve 1 saatte tam 313 televizyon satıldı.

Alkışlar Liverpool’a

Premier Lig şampiyonu Liverpool, koronavirüse karşın noel geleneğini bozmadı. Her noelde Liverpool’da tedavi gören çocukları hastanede ziyaret eden Kırmızılar, bu sezon çevrimiçi ortamda bir kutlama yaptı. Futbolcular fiziki olarak hastanede bulunamasa da hazırlanan kameralarla tüm çocuklarla canlı yayında görüşüldü ve tanışıldı. Kulüp tarafından da çocuklara formalar, hediyeler ve sürprizler yollandı. Çocuklar tek tek çevirimiçi bağlantı sayesinde oyuncular sohbet edip, unutulmaz bir gün yaşadı.

Andrew Jonhson Liverpool Karşısında Galibiyeti Getiriyor