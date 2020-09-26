Inter - Fiorentina: 4-3

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı son dakikalarda bulduğu gollerle geriden gelerek 4-3 yendi.

Ligde ilk hafta maçı ertelenen Inter, sezonu 2. haftadaki Fiorentina maçıyla açtı. San Siro'da oynanan karşılaşmaya konuk takım hızlı başladı ve 3. dakikada Christian Kouame'nin golüyle 0-1 öne geçti.

Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Lautaro Martinez ile skorda dengeyi yeniden sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci yarısında, 52. dakikada Fiorentinalı Federico Ceccherini topu kendi kalesine gönderince, Inter maçta 2-1'lik üstünlük yakaladı.

Bu golden 5 dakika sonra Gaetano Castrovilli, mücadeleye 2-2 eşitliği getiren golü attı. Konuk Fiorentina, 63. dakikada Federico Chiesa ile bir gol daha bulup, 3-2'lik skorla yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarına Fiorentina'nın üstünlüğü ile girilirken, Inter Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile 87. dakikada eşitliği yakalayıp, 89. dakikada Danilo D'Ambrosio ile 4. golü buldu.

Karşılıklı gollerle iki takım arasında gidip gelen mücadeleyi şampiyonluk favorilerinden Inter 4-3 kazanmasını bildi ve yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

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