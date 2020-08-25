Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter ile Conte yola devam edecek!
25.08.2020 - 21:21 |

Inter ile Conte yola devam edecek!

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Inter ile Conte yola devam edecek!
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı. 

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte’nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

 Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi. 

Corriere dello Sport’un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi. 

Basında son günlerde Inter’de Antonio Conte’nin yerine Juventus ve Milan’ın eski hocası Massimiliano Allegri’nin getirileceği yazılıyordu.

Inter ile Conte yola devam edecek

Inter'in 2019-20 Uefa Avrupa Lig'inde Attığı Tüm Goller

    Filip Novak: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fatih Karagümrük, Ervin Zukanovic ile anlaştı!
      Fatih Karagümrük, Ervin Zukanovic ile anlaştı!
    2. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu seçildi!
      İtalya'da Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu seçildi!
    3. Barcelona'da Messi'den ayrılık kararı!
      Barcelona'da Messi'den ayrılık kararı!
    4. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!
      Transfer haberleri | Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!
    5. Harry Maguire Yunanistan'da suçlu bulundu!
      Harry Maguire Yunanistan'da suçlu bulundu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PAOK - Beşiktaş (CANLI)

    PAOK - Beşiktaş (CANLI)

    Fenerbahçe transfer haberleri | Andrea Pirlo Higuain'in ayrılığını açıkladı!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Andrea Pirlo Higuain'in ayrılığını açıkladı!

    Trabzonspor Hüseyin Avni Aker'i andı

    Trabzonspor Hüseyin Avni Aker'i andı

    Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

    Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

    Sıradaki Haber