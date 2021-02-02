Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Seri A'nın iki güçlü temsilcisi bu akşam İtalya Kupası yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak. Son dörde Milan'ı devirerek yükselen Inter yarı finalde Juventus ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Inter-Juventus maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

INTER-JUVENTUS İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Inter-Juventus İtalya kupası yarı final maçı bu akşam saat 22:45'te TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo