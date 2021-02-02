Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?
02.02.2021 - 15:32 |

Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Seri A'nın iki köklü temsilcisi Inter ve Juventus Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala bu dev müsabakanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Inter-Juventus İtalya Kupası yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Seri A'nın iki güçlü temsilcisi bu akşam İtalya Kupası yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak. Son dörde Milan'ı devirerek yükselen Inter yarı finalde Juventus ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Inter-Juventus maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

INTER-JUVENTUS İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Inter-Juventus İtalya kupası yarı final maçı bu akşam saat 22:45'te TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

?rel=0
Tolunay Kafkas'tan İrfan Can yorumu! "Her teknik adam..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. FIVB, CVC Capital Partners ile anlaştı
    FIVB, CVC Capital Partners ile anlaştı
  2. Federer kortlara Katar Açık ile dönecek
    Federer kortlara Katar Açık ile dönecek
  3. Sağlam kural hatası açıklaması
    Sağlam kural hatası açıklaması
  4. Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Inter-Juventus İtalya Kupası Yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?
  5. Florentino Perez, koronavirüse yakalandı
    Florentino Perez, koronavirüse yakalandı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe

CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe

Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!

Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!

Balıkesirspor, Arb Manaj'ı transfer etti

Balıkesirspor, Arb Manaj'ı transfer etti

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamam

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet