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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter - Milan: 4-2
09.02.2020 - 22:00 |

Inter - Milan: 4-2

Seria A'da haftanın maçında Inter, evinde Milan'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı 2-0 geri düşmesine rağmen Inter 4-2 kazandı. Inter zirveyi aynı puanı bulunan Juventus ile paylaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'da ilk 11'de başladı.

Inter - Milan: 4-2

Serie A'nın 23. Hafta mücadelesinde Inter, Milan'ı konuk etti. Nefes kesen maçı 4-2 Inter kazandı.

Mücadelede Milan adına golleri 40. dakikada Ante Rebic ve 45+1'de Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Inter'de golleri 51. dakikada Brozovic, 53. dakikada Vecino, 70. dakikada De Vrij ve 90+3. dakikada Lukaku attı. Son golün asisti Victor Moses yaptı.

54 puana yükselen Inter aynı puandaki Juventus ile zirveyi paylaştı.Milan 32 puanla 8. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Inter : Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Alexis Sanchez.

Milan : Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.

Inter - Milan: 4-2

 

Milan 2-3 Inter Maç Özeti

 

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