Inter - Milan: 4-2

Serie A'nın 23. Hafta mücadelesinde Inter, Milan'ı konuk etti. Nefes kesen maçı 4-2 Inter kazandı.

Mücadelede Milan adına golleri 40. dakikada Ante Rebic ve 45+1'de Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Inter'de golleri 51. dakikada Brozovic, 53. dakikada Vecino, 70. dakikada De Vrij ve 90+3. dakikada Lukaku attı. Son golün asisti Victor Moses yaptı.

54 puana yükselen Inter aynı puandaki Juventus ile zirveyi paylaştı.Milan 32 puanla 8. sırada kaldı.



İLK 11'LER



Inter : Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Alexis Sanchez.



Milan : Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.





Milan 2-3 Inter Maç Özeti