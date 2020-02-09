09.02.2020 - 22:00 |
Inter - Milan: 4-2
Seria A'da haftanın maçında Inter, evinde Milan'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı 2-0 geri düşmesine rağmen Inter 4-2 kazandı. Inter zirveyi aynı puanı bulunan Juventus ile paylaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'da ilk 11'de başladı.
Serie A'nın 23. Hafta mücadelesinde Inter, Milan'ı konuk etti. Nefes kesen maçı 4-2 Inter kazandı.
Mücadelede Milan adına golleri 40. dakikada Ante Rebic ve 45+1'de Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Inter'de golleri 51. dakikada Brozovic, 53. dakikada Vecino, 70. dakikada De Vrij ve 90+3. dakikada Lukaku attı. Son golün asisti Victor Moses yaptı.
54 puana yükselen Inter aynı puandaki Juventus ile zirveyi paylaştı.Milan 32 puanla 8. sırada kaldı.
İLK 11'LER
Inter : Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Alexis Sanchez.
Milan : Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.
Milan 2-3 Inter Maç Özeti