Inter, Parma karÅŸÄ±sÄ±nda beraberliÄŸi son anda kurtardÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasÄ±nda Inter, konuk ettiÄŸi Parma ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â

Serie A'nÄ±n ÅŸampiyonluk adayÄ± olarak gÃ¶sterilen takÄ±mlarÄ±ndan Inter, Parma karÅŸÄ±sÄ±nda 46 ve 62. dakikalarda Gervinho'nun attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

64. dakikada Brozovic'in golÃ¼yle skoru 2-1'e getiren Inter, Perisic'in 90 2'de attÄ±ÄŸÄ± kafa golÃ¼yle maÃ§ta eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±: 2-2.Â

Perisic'in golÃ¼yle maÄŸlup olmaktan kurtulan Inter, sahasÄ±nda 1 puana razÄ± oldu.Â

Bu sonuÃ§la, Inter ligdeki 6. maÃ§Ä±nda 3'Ã¼ncÃ¼ kez puan kaybÄ± yaÅŸadÄ±.Â

Inter, puan tablosunda 11 puanla 5. basamakta yer alÄ±rken, son dakikalarda yediÄŸi golle galibiyeti kaÃ§Ä±ran Parma ise 5 puanla 15. sÄ±rada yer buldu.Â

Atalanta haftalar sonra galipÂ

Serie A'da son sezonlarda gÃ¶sterdiÄŸi performansla sÄ±yrÄ±lan, bu sezona da iyi baÅŸlamasÄ±na karÅŸÄ±n son haftalarÄ± puansÄ±z geÃ§en Atalanta, bu haftayÄ± galibiyetle kapattÄ±.Â

Crotone'ya konuk olan Atalanta, 26 ve 38'inci dakikada Luis Murielâ€™in golleriyle 2-0 Ã¶ne geÃ§erken, ev sahibi takÄ±m, 40. dakikada Simmy ile farkÄ± 1'e indirdi: 2-1.

MÃ¼cadelede baÅŸka gol olmayÄ±nca Atalanta, Crotone deplasmanÄ±ndan 3 puanla dÃ¶ndÃ¼ ve 2 hafta sonra tekrar galip geldi.Â

Atalanta, 12 puanla puan tablosunda 2. basamakta yer alÄ±rken, bu sezon 6. maÃ§Ä±nda 5. yenilgisini alan Crotone ise 1 puanla ligin dibine demir atmÄ±ÅŸ durumda.