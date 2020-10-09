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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
09.10.2020 - 21:23 | | AA

Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â

Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, orta saha oyuncularÄ± Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ä°talyan ekibi, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirÃ¼s tespit edildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Interde 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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