Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
11.10.2020 - 16:58 | | AA

Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı

Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.
Takımdaki Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz şoku! Karar...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de sözleşme detayı ortaya çıktı! Sosa, Novak ve Caner...

Interde Kovid-19 vakaları artıyor

Galatasaray teknik ekibi ayak tenisi oynadı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
    ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
  2. Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
    Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
  3. Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
    Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
  4. Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı
    Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı
  5. Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!
    Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı

Son dakika | Manchester City'nin Haaland teklifi hazır

Son dakika | Manchester City'nin Haaland teklifi hazır

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

Yenilenen A Milli Takım mücadelesiyle umut veriyor

Yenilenen A Milli Takım mücadelesiyle umut veriyor

Sıradaki Haber