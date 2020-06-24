Inter'e evinde Sassuolo darbesi
İtalya Serie A'da 27. hafta maçında İnter, sahasında Sassuolo ile 89. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak, zirve yarışında büyük yara aldı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Giuseppe Meazza'da oynanan 27. hafta maçında ilk gol konuk ekipten geldi. Sassuolo, 4. dakikada Francesco Caputo ile 1-0 öne geçti.
41. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan ev sahibi İnter, Cristiano Biraghi'nin 45. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Konuk Sassuolo, 81'de Domenico Berardi'nin penaltı golüyle maça denge getirdi: 2-2
86. dakikada Borja Valero ile 3-2 öne geçen İnter, Giangiacomo Magnani'nin 89. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi İnter'de Milan Skriniar, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İnter, bu beraberlikle puanını 58'e yükseltse de lider Juventus'un 8 puan gerisine düştü.
Sassuolo ise puanını 33'e çıkardı.
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