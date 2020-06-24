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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter'e evinde Sassuolo darbesi
24.06.2020 - 23:47 | | TRT Spor

Inter'e evinde Sassuolo darbesi

İtalya Serie A'da 27. hafta maçında İnter, sahasında Sassuolo ile 89. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak, zirve yarışında büyük yara aldı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Inter'e evinde Sassuolo darbesi
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Giuseppe Meazza'da oynanan 27. hafta maçında ilk gol konuk ekipten geldi. Sassuolo, 4. dakikada Francesco Caputo ile 1-0 öne geçti.

41. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan ev sahibi İnter, Cristiano Biraghi'nin 45. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Intere evinde Sassuolo darbesi

Konuk Sassuolo, 81'de Domenico Berardi'nin penaltı golüyle maça denge getirdi: 2-2

86. dakikada Borja Valero ile 3-2 öne geçen İnter, Giangiacomo Magnani'nin 89. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi İnter'de Milan Skriniar, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İnter, bu beraberlikle puanını 58'e yükseltse de lider Juventus'un 8 puan gerisine düştü.

Sassuolo ise puanını 33'e çıkardı.

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