İrfan Buz: 19 yaşındayken Ozan'a çok inanmıştım

NERGİS AŞKIN/SKORER ÖZEL

Deneyimli teknik direktör İrfan Buz, pandemi sürecinden Bundesliga'ya, Fenerbahçe'den Süper Lig'e kadar birçok konuda Skorer'in sorularını yanıt verdi.

İşte İrfan Buz'un açıklamaları:

- Almanya’da pandemi süreci nasıl geçti ?

Ben ailem ve eşimle birlikte geçirdim. Genel anlamda Avrupa’ya baktığımızda Türkiye ve Almanya bu süreci çok iyi geçirdi. Genel ölüm oranlarına baktığımızda İtalya’da, Fransa’da ne kadar yüksek olduğunu gördük. Kendi ülkemi de tebrik etmek istiyorum. Tedbirler çok iyi alındı ve bu süreç çok iyi yönetildi. Sağlık bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Almanya burada rol model oldu bu arada futbolu başlattılar. Onlar da süreci güzel yönetti.

- Bundesliga nasıl başladı, bu süreç nasıl ilerledi?

Almanya burada nasıl öncülük yaptı açıklamak istiyorum. Alman Futbol Birliği 35 sayfalık bir konsept hazırladı. Bu kuraları harfiyen yazdılar. Hükümet bunu denetledi ve 5 mayısta, 16 mayısta oynanabileceğini tebliğ ettiler. Herkesin gözü tabii Bundesliga’daydı. Burada özellikle bu futbol sektöründe çalışan 50 bin kişi var. Bundesliga’nın başlaması çok önemliydi.

- Pandeminin ardından Bundesliga’da bir değişiklik gördünüz mü takımlarda ?

Dışarıdan normal gözüküyor. Almanlar kendilerini çok iyi hazırladılar. Özellikle koşu mesafeleri çok önemli. Takım birlikte ne kadar koştu önemli. İlk müsabakalarda 116 ve 120 km koştular bir takım için çok iyi bu. 16 mayısta oynanacağına karar verildi. Futbolculara hazır olun denildi ve bu anormal bir süreçti aslında. Hazırlık sürecinde futbolcular bireysel temas olmaması adına farklı şekilde hazırlandılar ve hiçbir hazırlık maçı yapmadan bu futbolcular sahaya çıktı. Bu kadar negatif parametrelere rağmen çok iyi hazırlandıklarını gördük. Diğer dezavantajlara baktığımızda taraftarsız oynamak… özellikle şöyle bir örnek vereyim Bundesliga’da her maç doludur. Dortmund’u 80 bin kişi izliyor. Şimdi seyirci yok ve bu parametrelere göre bu haftaları iyi bitirdiler. Herkes ilk haftalarda pozitif vaka çıkacak mı diye bekliyordu. Üçüncü hafta bitti herkes biraz daha rahatladı.

- Christoph Daum, Bursaspor’da özellikle sizinle çalışmak istemiş. Nasıl oldu bu süreç ?

Bursaspor benim için çok ayrı bir önem teşkil ediyor. Teklif geldiğinde özellikle kariyerli bir hoca ile ilgili Süper Lig’de start almak benim için büyük bir onurdu. Daum’la birlikte çalıştığımda bana çok katkıları oldu. Çok önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Benim açımdan çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye’de futbolu bırakıp Almanya’ya döndüğüm zaman burada gerekli eğitimleri alıp altyapılarda çalışmaya başladım. Burada başarılı bir dönem geçirdim 8 yıl. Alman milli takımlarında çalışmak o kadar kolay bir şey değil. Daum bunu duyunca tanışmak istemiş. 2.5-3 saat süren bir toplantının ardından kesinlikle kendisi ile çalışmak istiyorum demiş. Ardından beraber Türkiye’ye geldik.

- Ozan Tufan hakkında ne söylersiniz ?

Enes Ünal ve Harun Tekin’i unutmamak lazım genç oyuncuları çok oynattım. Ozan’a çok inanmıştım ve bu kariyeri yapacağını o günlerden görmüştüm. Fenerbahçe’de oynaması falan bana sürpriz değil açıkçası. Hatta daha da iyi olacak. O zamanlar genç bir futbolcuya güven vermek kolay değil. O zaman 19 yaşındaydı ve ona dedim ki seni bütün maçlarda oynatacağım. O da hakikaten üstüne koyarak sezon sonunda milli takıma kadar yükseldi.

- Yeni Malatyaspor’da bir şampiyonluk yaşadınız ve ardından sürpriz bir ayrılık oldu. Bu hikayeyi sizden dinleyelim.

Biz aldığımızda Malatyaspor 5 puandaydı. Hatta bir çok kişi bana kesinlikle çok büyük bir risk olacağını düşünüyorlardı ve gitme dediler. TFF Ligi’nde düşme potasında olan bir takım, finansal durumu iyi değil. Zordu. Türkiye’de maalesef ikili ilişkilerle oluyor bir şeyler. Türkiye’de isim yapmamız için bir şey yapmamız gerekiyordu. En düşük bütçe ile çok iyi bir takım kurduk. Bu takımla seneler sonra oradaki insanların rüyasını gerçekleştirdik ve lige direkt çıktık. Play-off oynamadan çıktık. Bu Malatya’da bir devrim oldu. Taraftarlarımızla müthiş bir sinerji yakaladık. Mukavelem bitti ve yönetim benimle devam etmedi. Onların tercihi. Ertuğrul Sağlam ile devam ettiler. Benim bir kırgınlığım yok futbolda oluyor böyle şeyler. Orada devam etmek isterdim ancak yönetim farklı bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum.

- Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olmalı sizce ? yerli mi olmalı yabancı mı ?

- Fenerbahçe çok büyük bir camia. İstanbul takımları çok önemlidir tabii ki ancak Fenerbahçe yabancıları getirdiler, gelen teknik adamları getirdiler gördük… çok bir şey söylemek istemiyorum Sayın Ali Koç vizyonlu bir başkan, camia da aç ancak bu saatten sonra yanlış yapılma lüksü kalmadı.

- Caner Erkin ve Gökhan Gönül iddiaları için ne söylersiniz?

Her iki futbolcu da tecrübeli. Her şeyleri oturmuş futbolcular. Adım atarlarken iyice düşünürler. Zihinsel anlamda bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Sonuçta ikisi de tecrübeli. Sergen de büyük kulüplerde oynadı önemli olan bireysel performans.

- Örnek gösterdiğiniz oyuncular var mı ?

Gurur duyduğum Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci , Ozan Kabak ve Cenk Tosun’u her zaman örnek gösteriyorum. Genç oyuncuların hep onlara bakması gerekiyor. Klasik olacak ama yetenek kapıya kadar götürür ama karakter size kapıyı açar. Çok önemli. Gurur duyuyorum hepsi ile. Rol modeller.

- Almanya Ligi’ni iyi bildiğiniz için soruyorum. Mario Gomez bitti mi sizce ?

Süper Lig’e dönerse Anadolu takımlarında iş yapar ama gelmesin bence bir sürü genç oyuncu var. Onların önü açılsın.

- Süper Lig’de favoriler değişecek mi sizce?

Bu pandemi sürecinden sonra oynanan futbolda içeride dışarıda diye bir avantaj yada dezavantaj kalmadı açıkçası. Bütün takımlar eşit seviyede. Şimdi merak edilen kim fiziksel anlamda zihinsel anlamda en iyi şekilde son 8 maça hazırlandıysa o şampiyon olur. Sürpriz sonuçlar çıkabilir ortaya.