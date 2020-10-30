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30.10.2020 - 07:00 |

Ironman 70.3 için geri sayım

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya’da yapılacak.

Ironman 70.3 için geri sayım
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Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya’da yapılacak. Belek’te yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı organizasyona bu yıl 72 ülkeden bin 250 sporcu katılacak. TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, yarışmanın bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.
Öte yandan Red Bull Challengers takımı da prestijli yarışta boy gösterecek. Red Bull Challengers takımı adına Ankarunning’den Çağrı Ünal, KSK One Team’den Faiz Özkan, Beat’ten Sinan Gürsoy katılacak.

Ironman 70.3 için geri sayım

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