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31.12.2020 - 13:40 |

İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, Survivor 2021’e gidiyor. İsmail Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek, şampiyon olma sözü verdi.

İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Spor Kulübü güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ve antrenörü Hasan Aydın’ı kabul etti. Ata sporunda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, şimdi de Survivor 2021’e gitmek için hazırlık yapan İsmail Balaban, Başkan Böcek’in hayır ve dualarını aldı.

İsmail Balaban’ı, ‘Sarı fırtınam’ diye karşılayan Başkan Böcek, Balaban’ın Survivor 2021’de yarışacağı için mutluluğunu dile getirdi. İsmail Balaban’ın, Ata sporu güreşin önemini disiplin içerisinde gençlere ve Türkiye’ye hatta dünyaya duyurduğunu belirten, Muhittin Böcek, “İsmail, Er Meydanlarında her zaman göğsümüzü kabarttı. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için İsmail’in ailesine çok teşekkür ederim. Hocasına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek


"Dualarla uğurluyoruz"

İsmail Balaban'ı güreş sahalarına her zaman dualarla gönderdiğini hatırlatan Başkan Böcek, Şimdi de Dominik Cumhuriyeti’ne gönderiyoruz. Antalya’yı Dominik’te temsil edecek ve tanıtacak. Allah’ın izniyle şampiyon olup gelecek. Her zaman yanındayım. Canla başla kendisini izleyeceğiz. Bu işin üstesinde geleceğinden hiç şüphem yok. Her yeni yıl bir umut. Umudumuz İsmail Balaban’ın başarılı olmasıdır. Şansın bol açık olsun. Survivor, Antalya’dan bir şampiyon çıkaracak. Kendisini dualarla uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk sözü

Ünlü güreşçi İsmail Balaban da Başkan Muhittin Böcek’in övgü dolu sözlerine teşekkür ederek, Survivor’da elinden gelenin en iyisini yapacağı sözünü verdi. Dominik’te sadece kendini değil Antalya’yı temsil edeceğini aktaran İsmail Balaban, “Antalya’yı ve güreş camiasını en iyi şekilde temsil edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Şampiyon olup geri döneceğim” dedi.

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İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek

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