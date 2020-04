İsmail Kartal: Eğer o olay olmasaydı, büyük ihtimalle şampiyon olabilirdik

Teknik direktör İsmail Kartal, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına yapılan saldırı ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Dünyada eşi benzeri olmamış bir olayla karşılaştıklarını vurgulayan İsmail Kartal; “Söylenecek çok şey yok. 3 Temmuz süreci, arkasından yaşanan kurşunlanma olayı… Dünyada eşi benzeri olmamış bir olayla ilk defa Fenerbahçe Futbol Takımı olarak karşılaştık. Bizim başımıza geldi. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaşadıkları o günlerde bize yapılanların tohumlarıdır. O günlerde 3 Temmuz süreci, kurşunlanma olayı gibi olaylar yapılmasaydı; bugün kulübümüz çok daha güçlü, çok daha başarılı ve çok daha iyi bir durumda olabilirdi. Maalesef o günler bize, kulübümüze, özellikle de futbol takımımıza yapılan bu saldırılar, kulübümüzü bu sıkıntılı günleri yaşamak zorunda bırakmıştır. Eğer o olay olmasaydı; büyük ihtimalle şampiyon olabilirdik. Takım çok iyiydi, moral ve motivasyonumuz yerindeydi. Zaten deplasmanda da 5-1 kazanmıştık. O saldırıdan sonra bütün oyuncularımızın moral ve motivasyonu gitti. Yabancı oyuncularımız ülkelerine dönmek istedi. ‘Biz Avrupa’nın merkezinde olan bir ülkede futbol oynuyoruz ama böyle bir saldırıya maruz kaldığımız için çok üzgünüz. Hiçbir şey bizim ailemizden önemli değildir’ diyerek ülkelerine gitmek istediler. Biz de bazılarına izin verdik. Antrenman programlarını değiştirdik. Lige ara verildi. Ondan sonra da takımımızın konsantresi bitti. Kıl payı farkla da ligi ikinci sırada bitirdik. Sadece kurşunlanma olayından değil; o sene şampiyonluğun nasıl kaybedildiğine dair maçlar izlenebilirse nasıl kaybedildiği çok net bir şekilde anlaşılacaktır. Çok üzgünüm. Keşke 11-12 yıl Fenerbahçe formasını giymiş eski futbolcusu olarak, sonra antrenörü ve teknik direktörü olarak şampiyonluk yaşatabilseydim. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bizim dışımızda gelişen olayların, bizim üzerimize oynanan bir oyunun büyük bir parçası olduk. Biz engellendik. Şampiyonluğumuz engellendi. O süreçte bunları yaşadık. Bunları yaşadığımız için çok üzgünüm. Fenerbahçe camiası, o günden bugüne hala dimdik ayaktadır. Bu çınar yıkılmaz. Tertemiz teslim aldık; tertemiz bir şekilde kendimize ve Fenerbahçe camiasına yakışacak bir şekilde namusumuzla, şerefimizle bu sancağı taşıdıktan sonra da teslim ettik.” ifadelerini kullandı.



UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ



Olayın faillerinin bir an önce bulunması ve adaletin önüne çıkartılması gerektiğini ifade eden Kartal, “Devlet büyüklerimiz bu konuyla ilgileniyorlar. İlgili olduklarını düşünüyorum. Kulübümüzün büyükleri, başkanlarımız, yöneticilerimiz, avukatlarımız bu işin takipçileri. Bu konuda bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz saldırıya uğradık. Aleni bir şekilde yapıldı. Bunları kim yaptı, neden yaptı? Bu soruların bir an önce cevaplanması, ortaya çıkarılması gerekiyor. Şoför vurulduğunda benim önümdeydi. Onun arkasında ben vardım. Bu ülkede bazı şeylerin aydınlanabilmesi için faillerin bir an önce bulunması ve adaletin önüne çıkartılması gerekir. Unutmayacağız ve unutturmayacağız.” dedi.

Emre Belözoğlu: Olayın faillerinin hala bulunmaması camiamızı üzüyor

F.Bahçe televizyonuna konuşan Emre Belözoğlu ise sözlerine ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını ve ülke olarak içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başladı ve şu açıklamaları yaptı: “İyi yayınlar dilerim. Herkese iyi günler. Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci -Koronavirüs- yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız.” dedi.



Devamında 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan ve her bir Fenerbahçeli için ‘kara gün’ ve ‘aydınlanmayan gün’ olarak hafızalardaki yerini alan takım otobüsümüzün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Kaptan Belözoğlu, “4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. Ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe’nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye’de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyorum. Söyleyebileceklerim bunlar” diyerek sözlerini noktaladı.