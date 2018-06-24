İspanya ile Fas 57 yıl sonra karşı karşıya

İki ülke A milli futbol takımları, son olarak 23 Kasım 1961'de karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma öncesinde İspanya'nın 4 puanı bulunurken, ilk iki maçını kaybeden Fas, gruptan çıkma şansını yitirmişti.



İspanya ile Fas arasında Kaliningrad Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.



Üçüncü randevu



İki ekip, bu mücadele ile tarihlerinde 3. kez karşılaşacak. İspanya ile Fas, daha önce yaptıkları iki maçı 10 gün arayla oynadı.



Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen iki ekip arasında 12 Kasım 1961'de Fas'ta oynanan ilk maçı İspanya 1-0 kazandı.



Madrid'de 23 Kasım 1961'de oynanan rövanşı da 3-2 kazanan İspanya, play-off etabını geçti.

İspanya 62. maçında



Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, organizasyonda bugüne kadar 61 maç oynadı. Söz konusu müsabakaların 30'unu kazanan İspanya, 13 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. İspanyollar, 61 karşılaşmada 96 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.



İspanya'nın dünya kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa.

2010 yılında Güney Afrika'daki turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda ise gruptan çıkamamıştı.



Fas 16. karşılaşmasında



Bugüne kadar Dünya Kupası organizasyonunda 15 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.



Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

6Y5dPfUjSPNH

