İspanya - İsviçre: 1-0

UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında İspanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.

İspanya'nın golünü 14. dakikada Mikel Oyarzabal attı.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti.

İLK 11'LER

İspanya: De Gea, Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Gaya, Busquets, Merino, Olmo, Ferran Torres, Ansu Fati, Oyarzabal.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez, Benito, Sow, Xhaka, Freuler, Seferovic, Mehmedi.

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