10.10.2020 - 20:25 |
İspanya - İsviçre: 1-0
UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında A grubunun lideri İspanya, Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan İspanya liderliğini sürdürdü. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetti.
UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında İspanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.
İspanya'nın golünü 14. dakikada Mikel Oyarzabal attı.
Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti.
İLK 11'LER
İspanya: De Gea, Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Gaya, Busquets, Merino, Olmo, Ferran Torres, Ansu Fati, Oyarzabal.
İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez, Benito, Sow, Xhaka, Freuler, Seferovic, Mehmedi.
De Gea, Kepa ve Simon'un İspanya Antrenmanında Yaptığı Harika Kurtarışlar