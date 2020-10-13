MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri İspanyol hükümetinden Nadal'a üstün liyakat nişanı
13.10.2020 - 15:49 | | MADRİD (AA) -

İspanyol hükümetinden Nadal'a üstün liyakat nişanı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İspanyol tenisçi Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldı.

İspanyol hükümetinden Nadal'a üstün liyakat nişanı
ABONE OL

 

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, İspanyol sporuna verdiği katkılardan dolayı tenisçi Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Montero, "Bu sporcunun, bu olağanüstü kişinin gerek kişiliği gerekse şüphe bırakmayan spordaki başarıları bizi gururlandırıyor. Sadece İspanya'da değil aynı zamanda uluslararası alanda da zamanımızın en iyi sporcularından biri. Spor meziyetlerinin yanı sıra gençlere referans olan, daha iyi olmamızı sağlayan değerleri bir araya getiren biri." diye konuştu.

Son olarak geçtiğimiz pazar günü Fransa Açık Tenis Turnuvasını kazanan 34 yaşındaki Nadal, bu şampiyonlukla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaşmıştı.

İspanya'da devlet tarafından kişiye özel tanınan en üst düzey onur olan üstün liyakat nişanı geçmişte futbolculardan Andres Iniesta ve Iker Casillas'a, kanocu Davil Cal'a ve kayakçı Blanca Fernandez Ochoa'ya da verilmişti.

İspanyol hükümetinden Nadala üstün liyakat nişanı

 

 

 

    Ze Luis'in Spartak'taki en iyi anları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı son yolculuğuna uğurlandı
      Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı son yolculuğuna uğurlandı
    2. Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere müjde
      Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere müjde
    3. (UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
      (UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
    4. Jovancic: Türk ligi zor ve kaliteli
      Jovancic: Türk ligi zor ve kaliteli
    5. İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
      İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türk futbolunun başı sağolsun

    Türk futbolunun başı sağolsun

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor

    Son dakika | Gümüşhanespor'da 3 koronavirüs vakası

    Son dakika | Gümüşhanespor'da 3 koronavirüs vakası

    Sıradaki Haber