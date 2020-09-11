İstanbul'da Bouchard Fırtınası!

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılan turnuvada yıldız raketlerin mücadelesi nefes kesti. İki sette kazananı tie-break belirlerken, final setinde ise Bouchard rüzgârı esti. Tecrübeli tenisçi, Rus rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası’nda adım adım sona gelinirken, dün oynanan maçlarda heyecan adeta tavan yaptı.

Tabii ki gözler 1 numaralı seribaşı Kuznetsova ile eski performansına geri dönmek isteyen Bouchard’ın karşılaşmasındaydı. Müsabakanın ilk seti büyük bir mücadeleye sahne olurken tie-break seti sonucu belirledi. Bir dönem dünya 5.’liğine kadar yükselen Bouchard, güçlü rakibi karşısında seti 7-6 (7-3) galip tamamladı. İkinci seti ise bu kez 7-6’lık (7-5) skorla Kuznetsova aldı. Final setinde Bouchard rüzgârı esti. Kanadalı raket seti 6-2 maçı da 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.







Kovinic sürprizi

Günün sürprizine Danka Kovinic imza attı. 25 yaşındaki raket, altı numaralı seribaşı Alison Van Uytvanck’ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle devirdi. Üç numara Polona Hercog Jasmine Paolini’yi, Sasnovic de Schmiedlova’yı devirerek yoluna devam etti. Akşam seansında iki numara Rebecca Peterson, Gasparyan’ın maçtan çekilmesiyle bileti kaptı. Paulo Badosa, Sorribes Tormo engelini 2-0’la geçti. Günün son maçında ise Tereza Martincova, Caroline Garcia önünde kolay sonuca gitti ve korttan 2-0 galip ayrıldı.

Ulaşım desteği

Avis Türkiye, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’un ulaşım sponsoru oldu. Dünya sıralamasında ilk 100’ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli tenisçilerin de ulaşımı Avis Türkiye güvencesiyle sağlanıyor.