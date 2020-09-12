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12.09.2020 - 01:23 | | AA

İstanbul'da Martincova ve Maria Tig yarı finalde!

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi.

İstanbul'da Martincova ve Maria Tig yarı finalde!
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi. 

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 5. gününde çeyrek final karşılaşmaları yapıldı. 

Çek tenisçi Martincova, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dörde kaldı.

Rumen Maria Tig ise karşılaştığı İsveçli Rebecca Peterson'u 6-3 ve 6-1'lik setler 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan diğer isim oldu.

İstanbulda Martincova ve Maria Tig yarı finalde

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