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17.10.2017 - 15:12 |

İşte 2018 Dünya Kupası Play-Off eşleşmeleri!

Dünya Kupası 2018 Avrupa play-off eşleşmeleri kura çekimi sonrasında belli oldu.

İşte 2018 Dünya Kupası Play-Off eşleşmeleri!
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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off eşleşmeleri belli oldu.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği kuraya, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katıldı.
Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
Kuzey İrlanda - İsviçre
Hırvatistan - Yunanistan
Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti
İsveç - İtalya
Play-off'larda ilk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak. 2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılma hakkı kazanmıştı.

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