İşte Misli.com'da Beşiktaş - Galatasaray derbisi için en çok oynanan bahis!

Son haftalarda yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın kadrosunda Welinton Silva Sarı Kart cezası nedeni ile takımını sahada yalnız bırakırken. Galatasaray cephesinde durumlar karışık. Radamel Falcao ligin 16. Haftasında yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrı kalırken, sakatlığı devam eden Omar Elabdellaoui’ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Takımla beraber çalışmalara başlayan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli’nin ise Beşiktaş derbisi kadrosunda olup olmayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek.

Süper Ligin en çok şut çeken iki takımın karşılaşacağı derbide, son haftadalar da Sergen hocanın oynattığı hücum futbolunun Galatasaray maçında da devam edip etmeyeceği merak konusu. İki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların 23'ünün kazanması dikkat çekiyor. Ayrıca Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 28 derbinin 24’ünde topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.

Derbilerde Fatih Terim etkisi!

Teknik direktör Fatih Terim'in derbi karnesi dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile karşılaştığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybetti. (5 Galibiyet, 4 Beraberlik). Ayrıca Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 35 maçın 30'unda mağlup olmadı. (15 Galibiyet - 15 Beraberlik)

Sergen Yalçın'ın derbi mağlubiyeti orucu

Sergen Yalçın Beşiktaş ile çıktığı 3 derbide mağlubiyeti unuttu.

Sergen Hoca Fenerbahçe karşısında oynadığı iki derbiyi de kazanarak 6 puanın sahibi olurken, Galatasaray ile oynanan derbiden gol sesi çıkmadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki maç karnesi

Derbi karşılaşması, başarılı iki teknik adamın aralarındaki 5. Randevuya ev sahipliği yapacak.

Sergen Hocanın daha önce sırasıyla Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş ile çıktığı karşılaşmalarda galibiyet alamazken, Fatih Terim yönetiminde Galatasaray bu karşılaşmaların 1’inden galibiyet ile ayrılırken 3 maçta ise beraberlik bozulmadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbide karşılıklı gol olmadı.

- Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 14 iç saha maçını kaybetmedi.

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maç "2.5 ALT" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %18'lık kesim son dönemde yaşadığı sakatlıklarla güç kaybeden Galatasaray karşısında dev derbiye ev sahipliği yapacak olan siyah-beyazlı ekibe güveniyor… %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Tüm Bahis Yapanlar;

Tüm bahis yapanların %18’si Beşiktaş galibiyeti

Tüm bahis yapanların %13’ü KG VAR

Tüm bahis yapanların %12’si 2,5 ÜST

Fenerbahçe;

Fenerbahçelilerin %20’si Beşiktaş galibiyeti

Fenerbahçelilerin %14’ü 2,5 ÜST

Fenerbahçelilerin %17’si KG VAR

Trabzonspor;

Trabzonsporluların %20’si Beşiktaş galibiyeti

Trabzonsporluların %16’si KG VAR

Galatasaray;

Galatasaraylıların %18’i Galatasaray galibiyeti

Galatasaraylıların %10’u Beşiktaş galibiyeti

Galatasaraylıların %14’ü 2,5ÜST

Galatasaraylıların %14’ü KG VAR

Beşiktaş;

Beşiktaşlıların %26’sı Beşiktaş galibiyeti

Beşiktaşlıların %10’u 2,5 ÜST

Beşiktaşlıların %10’u KG VAR