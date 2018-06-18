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18.06.2018 - 14:02 |

İsveç 1 - 0 Güney Kore

2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun 2. maçında İskandinav temsilcisi İsveç, Asya temsilcisi Güney Kore'yi 'VAR' sayesinde verilen penaltıyla 1-0 mağlup etti.

İsveç 1 - 0 Güney Kore
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İsveç - Güney Kore maçından kareler
İsveç - Güney Kore maçından kareler
İsveç - Güney Kore maçından kareler
İsveç - Güney Kore maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da organize edilen 2018 Dünya Kupası'nda 5. gününün ilk maçında İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı ataklar olsa da iki taraf da gol bulamadı. İkinci yarıda etkisini arttıran taraf İsveç oldu. 65. dakikada ceza sahası içinde ikili bir mücadele yaşandı ve İsveçli oyuncu yerde kaldı. Hakem ilk önce devam kararı verdi. Fakat daha sonra 'VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem İsveç lehine penaltıya hükmetti. Topun başına gelen Granqvist beyaz noktadan golü bularak ülkesini 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsveç sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonucun ardından İsveç, Almanya'yı yenen 3 puanlı Meksika'yla durumunu eşitledi. Güney Kore ise ilk maçların ardından Almanya'yla birlikte grupta 0 puanda kaldı.

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STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Joel Aguilar, Juan Zumba, Juan Mora

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson (Dk. 81 Svensson), Ekdal (Dk. 71 Hiljemark), Forsberg, Berg, Toivonen (Dk. 77 Isaac Thelin)

GÜNEY KORE: Jo - Lee Yong, Park (Dk. 28 Kim Min-Woo), Kim Young-Gwon, Jang, Koo (Dk. 73 Lee Seung-Woo), Ki, Lee Jaesung, Son, Kim Shin-Wook (Dk. 67 Jung Woo-Young), Hwang

GOLLER: Dk. 64 (P) Granqvist (İsveç)

SARI KARTLAR: Claesson (İsveç) - Kim Shin-Wook, Hwang Hee-Chan (Güney Kore)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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