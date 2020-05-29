Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri İsveç'te futbol liglerinin başlamasına devlet kanadından yeşil ışık
29.05.2020 - 13:43 | |   ANKARA (AA) -

İsveç'te futbol liglerinin başlamasına devlet kanadından yeşil ışık

İsveç Profesyonel Futbol Ligleri (SEF) organizasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da başlaması için hükümet ve sağlık bakanlığından gereken onayın çıktığını duyurdu.

İsveç'te futbol liglerinin başlamasına devlet kanadından yeşil ışık
ABONE OL

İsveç'te 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu SEF tarafından yapılan açıklamada, hem hükümet hem de sağlık bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından liglerin başlaması için gereken onayın alındığı belirtildi.

SEF Genel Sekreteri Mats Enquist, "Yetkililerin söz konusu protokolleri kabul etmesi nedeniyle son derece mutluyum. Böylece liglerin 14 Haziran'da başlaması için gereken hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Futbol Birliği Başkanı Karl-Erik Nilsson ise alınan karardan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu haberin gelmesini uzun zamandır bekliyorduk. Artık kademeli olarak normalleşmeye geçiyoruz. Organizasyon hazırlıklarını yaparken, salgının yayılmasını önlemek için kurallara uymaya ve sorumluluklarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'te lig maçlarının seyircisiz olarak başlatılması bekleniyor. Pandemi sürecinde çoğu Avrupa ülkesinin aksine sokağa çıkma yasağı, okul ve iş yerlerinin kapatılması gibi sıkı kısıtlamalar uygulamayı tercih etmeyen İsveç'te şu ana kadar 35 bin 727 kişi virüse yakalanırken, 4 bin 266 kişi ise hayatını kaybetti.

İsveçte futbol liglerinin başlamasına devlet kanadından yeşil ışık

Sergio Ramos adeta forvet gibi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'ye yabancılarından ret

Göztepe'ye yabancılarından ret

Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı

Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa rotası belli oluyor

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa rotası belli oluyor

Sıradaki Haber