Ä°talya Futbol Federasyonu onayladÄ± KÃ¼me dÃ¼ÅŸme...

Ä°talya Futbol Federasyonu (FIGC), Ã¼lkede futbol liglerinin yeniden durmasÄ± durumunda izlenecek yol haritasÄ±nÄ± belirledi.Â

FIGC BaÅŸkanÄ± Gabriele Gravina baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan federasyon yÃ¶netim kurulu, Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) BirliÄŸi, Serie B, Futbolcular SendikasÄ± (AIC), Hakemler BirliÄŸi gibi ilgili kurum temsilcileriyle beraber, futbol liglerinin, geleceÄŸine iliÅŸkin planlarÄ± ele aldÄ±.Â

FIGCâ€™ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Serie A'nÄ±n yeniden kesintiye uÄŸramasÄ± durumunda, lig ÅŸampiyonunun ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸen takÄ±mlarÄ±n belli olmasÄ± iÃ§in play-off ve play-out maÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, zaman darlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ maÃ§larÄ±n hiÃ§ oynanmamasÄ± durumunda ise bilgisayar algoritmasÄ±na (yazÄ±lÄ±m) baÅŸvurulacaÄŸÄ± belirtildi.Â

ToplantÄ±da, Serie A kulÃ¼pleri, matematiksel olarak kesinleÅŸmediÄŸi sÃ¼rece ÅŸampiyonun ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸen takÄ±mlarÄ±n belirlenmemesini talep ettiÄŸi ifade edildi.Â

AlÄ±nan karar doÄŸrultusunda algoritmaya gÃ¶re ligin tamamlanmasÄ± halinde, Serie Aâ€™da ÅŸampiyonluk verilmeyecek, sadece dÃ¼ÅŸen takÄ±mlar ve Avrupa kupalarÄ±na gidecek takÄ±mlar belirlenecek.Â

SÃ¶z konusu karar 3'e karÅŸÄ± 18 oyla kabul edilirken, Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde karÅŸÄ± oy kullananlarÄ±n; Serie A Lig BirliÄŸi, Lazio ve Inter yÃ¶neticileri olduÄŸu ifade edildi.Â

Bu arada, federasyon aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 2020-2021 sezonu iÃ§in transfer dÃ¶nemlerinin 1 EylÃ¼l-5 Ekim 2020 ve 4-31 Ocak 2021 olarak belirlendiÄŸi bildirildi. DiÄŸer yandan, sÃ¶z konusu toplantÄ±da KadÄ±nlar Birinci Futbol Ligiâ€™nin de yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n imkansÄ±z hale gelmesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ iptal edildiÄŸi kaydedildi.Â

FIGC BaÅŸkanÄ±, toplantÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tek amaÃ§larÄ±nÄ±n ligi tamamlamak olduÄŸunu belirterek, toplantÄ±dan Ã§Ä±kan kararÄ± "BugÃ¼n futbol kazandÄ±." ÅŸeklinde yorumladÄ±. Ä°talya Serie A, Ã¼lkenin aÄŸÄ±r ÅŸekilde geÃ§irdiÄŸi Kovid-19 salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla 9 Martâ€™tan bu yana durdurulmuÅŸ vaziyette. Federasyon, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metin de yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±yla ligin kaldÄ±ÄŸÄ± yerden 20 Haziranâ€™dan itibaren yeniden oynatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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