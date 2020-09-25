İtalya Hakan'ı konuşuyor: 'İbrahimovic yoksa Çalhanoğlu var’

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Pandemi arasının ardından geçtiğimiz sezon çıkışa geçen ve takımının hemen hemen her maçında öne çıkan isim olan oyuncunun dün gecede bunu sürdürmesi, İtalya’da hakkındaki övgülerin de aralıksız sürmesine yol açtı.

İtalya’da karşılaşmayı yayınlanan kanalın maç anlatımı sırasında spiker, Hakan’ın ceza sahası dışından çektiği şutla attığı ilk gol karşısında büyük bir coşkuya kapıldı. Bu golü, koronavirüse yakalandığı için maçta forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic üzerinden yorumladı.

‘Ibrahimovic yoksa 10 numara var’

Gol sonrası Hakan Çalhanoğlu’nun kırmızı-siyahlılarda taşıdığı forma numarasına gönderme yapan spiker, ‘Ibrahimovic yoksa 10 numara var’ ifadesini kullanırken, yanındaki yorumcu ise ‘Müthiş bir gol’ diyerek görüşünü dile getirdi.

MILAN NEWS: ‘Majesteleri Hakan’

Milan News internet sitesi maç haberi için ‘Majesteleri Hakan’ başlığını kullandı. Yapılan değerlendirmede “Maçın adamı Çalhanoğlu takımı sırtladı, Milan’ın zaman zaman zorlandığı karşılaşmada performansıyla turu geçmesini sağladı” satırlarına yer verildi.

TUTTO MERCATO: ‘Yine Çalhanoğlu, hep Çalhanoğlu’

Tuttomercato 26 yaşındaki futbolcunun turu getiren isim olduğunu belirterek ‘Çalhanoğlu-Show’ başlığını kullandığı haberinin içinde “Yine Çalhanoğlu, hep Çalhanoğlu… Milan Türk futbolcu sayesinde turladı” değerlendirmesine yer verdi.

CORRIERE DELLO SPORT: ‘Çalhanoğlu süperstara dönüştü’

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ‘Milan’ı, Çalhanoğlu sürükledi’ başlıklı haberinde “Koronavirüs testi pozitif çıkan İbrahimovic televizyon karşısındayken, Çalhanoğlu süperstara dönüştü. Türk futbolcu iki gol, bir asistle yıldızlaştı” ifadelerini kullandı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ‘Çalhanoğlu Show’

La Gazzetta dello Sport maçın adamı olarak seçtiği futbolcu için ‘Çalhanoğlu Show’ başlığını kullandı. Yıldız futbolcunun attığı gollerle galibiyeti getirdiği belirtildi.

UEFA: ‘Milan’ı play-off’a Çalhanoğlu taşıdı’

UEFA’nın İtalyanca resmi internet sitesinde Milan-Bodo Glimt maçı ‘Milan’ı play-off’a Çalhanoğlu taşıdı’ başlığıyla yayınlandı. UEFA’nın İngilizce resmi sitesi ise Avrupa Ligi sayfasının manşetine milli futbolcuyu koydu. 33 maçın oynandığı gecede Hakan Çalhanoğlu’nun gol sonrası sevinç fotoğrafı sayfanın en üstünde yer aldı.

STEFANO PIOLI: ‘Ondan beklediğim performans bu’

Hakan’ın attığı ilk gole dudağını ısırarak verdiği reaksiyon kameralara yansıyan Milan teknik direktörü Stefano Pioli maçın ardından oyuncusuna övgüler dizdi. Türk futbolcu kendisinin teknik adamlığı döneminde yükselişe geçen Pioli “Hakan’ın bugünkü oyunu skorda belirleyici oldu. Her zaman iki gol atmasını beklemek zor ama ondan işte bu performansları bekliyorum” dedi.

‘Bugünlerde Ballon d’Or performansı sergiliyor’

Hakan Çalhanoğlu’nun Norveç ekibi Bodo Glimt karşısındaki performansı Milan taraftarlarını ve İtalyan futbolseverleri de heyecanlandırdı. Sosyal medyada Çalhanoğlu için binlerce tweet atıldı. @Theltalysta hesabından gerçekleştirilen ‘Çalhanoğlu Avrupa’daki en iyi orta saha oyuncularından. Bugünlerde Ballon d’Or performansı sergiliyor’ yorumu dikkat çekti.