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Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalya Kupası, Juventus'u penaltılarla 4-2 yenen Napoli'nin!
17.06.2020 - 19:49 | | İHA

İtalya Kupası, Juventus'u penaltılarla 4-2 yenen Napoli'nin!

İtalya Kupası Finali'nde Napoli ile Juventus karşılaştı. Maçın normal süresi golsüz tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Napoli şampiyon oldu.

İtalya Kupası, Juventus'u penaltılarla 4-2 yenen Napoli'nin!
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İtalya Kupası'nda Napoli ile Juventus dev finalde kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen finalde kupaya uzanan Napoli oldu.

Korona virüs nedeniyle kupa talimatlarında değişiklik yapılırken, mücadelede uzatma anları oynanmadı ve golsüz eşitlikle geçilen normal sürenin ardından seri penaltı atışları kullanıldı. Penaltılarda Juventus'u 4-2'lik skorla geçen Napoli, tarihinde 6. kez bu kupanın sahibi oldu.

Eljif Elmas 88'de oyuna girdi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, finalde 88. dakikada oyuna dahil olurken, 90+3. dakikada Makedon oyuncunun şutu direkten döndü.
İtalya Kupası finalinde penaltılarda Napoli'nin gollerini, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik kaydederken, Juventus'un sayıları ise Bonucci ve Ramsey'den geldi.

Kupa kazanma alışkanlığıyla bilinen Ronaldo maçın ardından takım arkadaşı Dybala ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.

İtalya Kupası, Juventusu penaltılarla 4-2 yenen Napolinin

 

İtalya Kupası, Juventusu penaltılarla 4-2 yenen Napolinin

  

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İtalya Kupası, Juventusu penaltılarla 4-2 yenen Napolinin

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