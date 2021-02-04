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04.02.2021 - 02:06 | | ROMA (AA) -

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ve Atalanta berabere kaldı

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Atalanta maçı 0-0 sonuçlandı.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ve Atalanta berabere kaldı
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Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılan maçta, ligin iki önemli takımı kozlarını paylaştı.

Dengede geçen karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu mücadelenin rövanşı, 10 Şubat'ta Atalanta'nın ev sahipliğinde Bergamo'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, kupa finalinde Juventus-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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