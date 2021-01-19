Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalya Kupası'nda dev randevu: Juventus-Napoli
19.01.2021 - 10:54 | | İSTANBUL (AA) -

İtalya Kupası'nda dev randevu: Juventus-Napoli

Juventus ile Napoli'nin şampiyonluk mücadelesi vereceği final maçı, yarın TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'da yayımlanacak.

ABONE OL

 

İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacağı final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

İtalya Kupasında dev randevu: Juventus-Napoli

 

 

 

Arteta: Arsenal, Mesut Özil'in kalitesini özleyecek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pochettino, eski öğrencilerinin peşinde
    Pochettino, eski öğrencilerinin peşinde
  2. Denizlispor, Ahmed Yasin'i transfer etti
    Denizlispor, Ahmed Yasin'i transfer etti
  3. Trabzonspor'da Hakan Arslan sesleri
    Trabzonspor'da Hakan Arslan sesleri
  4. Arteta: Mesut'u özleyeceğiz
    Arteta: Mesut'u özleyeceğiz
  5. Kupada dev randevu: Juventus-Napoli
    Kupada dev randevu: Juventus-Napoli



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ozan Tufan için özel kutlama

Ozan Tufan için özel kutlama

Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu

Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu

Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant

NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet