İtalya Ligi'nde sezon iptal! Şampiyon yok...

Tüm dünyada günden güne sıkıntısı artan corona virüsün futbola olan olumsuz etkisi sürüyor. Avrupa'da en çok sıkıntı yaşayan ülke olan İtalya'da futbol maçlarının akıbeti halen daha merak ediliyor.

La Gazetta Dello Sport'un haberinde; İtalya Serie A'nın bu sezon için bir daha başlamama ihtimalinin artık arttığı belirtildi.

Son olarak İtalya Spor Bakanlığından; mayıs ayı sonuna kadar liglerin oynanmayacağı duyurulsa da Serie A'nın bu sezon iptal edilmesi bekleniyor.

Ülkede artan vaka sayısı ve ölümlerin çoğalması nedeniyle sahaya çıkma, antrenman yapma gibi durumlar korkutuyor. Bu nedenle şu anda masada duran ihtimal; ligin iptal edilmesi ve bu sezon şampiyon belirlenmemesi olarak konuşuluyor.