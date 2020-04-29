Ä°talya Ligi'nin baÅŸlama ihtimali azalÄ±yor

Ä°talya GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Vincenzo Spadafora, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun kaldÄ±ÄŸÄ± yerden yeniden baÅŸlamasÄ± ihtimalinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bakan Spadafora, LA7 kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, tartÄ±ÅŸma konusu olan Serie A 2019-2020 sezonunun geleceÄŸine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Spadafora, "Ligin yeniden baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin yolun daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Ligin gÃ¼venli bir ÅŸekilde aÄŸustosa kadar sona ereceÄŸi program dahilinde organize edilmesini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Sezonun kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etmesi konusunda Ä±srarcÄ± olan Serie A kulÃ¼plerinin fikir deÄŸiÅŸtirebileceÄŸine iÅŸaret eden Spadafora, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Lega Serie A'nÄ±n (Lig BirliÄŸi) bir sonraki toplantÄ±sÄ±nda bir sÃ¼rpriz olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KulÃ¼plerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±, bizden bu sezonu bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle durdurmamÄ±zÄ± ve gelecek yÄ±lki ÅŸampiyonaya en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmayÄ± isteyebilir."

MaÃ§larÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ± konusunda hÃ¼kÃ¼mete ve BaÅŸbakan'a baskÄ± yapmanÄ±n faydasÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan Spadaforo, bilim kurulundan gelecek yÃ¶nlendirmelere gÃ¶re 18 MayÄ±s'tan sonra antrenmanlara baÅŸlamaya izin verilebileceÄŸini, ligin 15 Haziran'da baÅŸlayÄ±p baÅŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in bir sÃ¼re daha beklemeleri gerektiÄŸini ifade etti.

Spadafora, maÃ§larÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ± durumunda kesinlikle seyircisiz oynanacaÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±.Â Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle iki ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼rede 27 binden fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'da son haftalarda Ã¶lÃ¼ ve vaka sayÄ±larÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, normale dÃ¶nÃ¼ÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede futbol camiasÄ±ndan, liglerin yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in siyasilere ve hÃ¼kÃ¼mete yoÄŸun baskÄ± yapÄ±lÄ±rken, hÃ¼kÃ¼met ise bu adÄ±ma mesafeli yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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