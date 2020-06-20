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20.06.2020 - 07:00 |

Italya Seri A'da alternatif planlı başlangıç

103 gün sonra yeniden santraya inecek olan İtalya Serie A'da salgına karşı B planı hazır.

Italya Seri A'da alternatif planlı başlangıç
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Avrupa ülkelerinde koronavirüs sonrası tekrar başlayan liglere İtalya Serie A da katılıyor. 103 gün sonra yeniden santraya inecek olan Çizme’de salgına karşı B planı da hazır. Salgını en fazla hisseden Avrupa ülkelerinden olan İtalya; yeni bir dalga gelmesi halinde; play-off sistemini devreye sokup sezonu tamamlayacak.

9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, bugün TSİ 20.30’daki Torino-Parma maçıyla perdelerini açacak. TSİ 22.45’te de Verona-Cagliari maçı olacak. 2 Ağustos’a kadar toplam 124 maçın oynanacağı İtalya’da 43 günün 42’sinde maç oynanacak; takımlar 3 günde bir maç yapacak.

Italya Seri Ada alternatif planlı başlangıç

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