Italya Seri A'da alternatif planlı başlangıç

Avrupa ülkelerinde koronavirüs sonrası tekrar başlayan liglere İtalya Serie A da katılıyor. 103 gün sonra yeniden santraya inecek olan Çizme’de salgına karşı B planı da hazır. Salgını en fazla hisseden Avrupa ülkelerinden olan İtalya; yeni bir dalga gelmesi halinde; play-off sistemini devreye sokup sezonu tamamlayacak.

9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, bugün TSİ 20.30’daki Torino-Parma maçıyla perdelerini açacak. TSİ 22.45’te de Verona-Cagliari maçı olacak. 2 Ağustos’a kadar toplam 124 maçın oynanacağı İtalya’da 43 günün 42’sinde maç oynanacak; takımlar 3 günde bir maç yapacak.

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