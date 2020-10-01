Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yÃ¶netimi, 15 kiÅŸide yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) rastlanan Genoa takÄ±mÄ±nÄ±n, bu hafta sonu Torino ile yapmasÄ± planlanan maÃ§Ä± erteledi.Â

Genoa'daki Kovid-19 vakalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere dÃ¼n toplanan ve bugÃ¼n gÃ¼ncellemeler doÄŸrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 3 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelendiÄŸi belirtildi.

Ä°talyan spor basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde de UEFA'nÄ±n belirlediÄŸi protokole gÃ¶re, 10 veya daha fazla pozitif vakasÄ± bulunan takÄ±mlar en az bir kere maÃ§ erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'Ã¼ teknik heyet personeli olmak Ã¼zere 15 kiÅŸinin Kovid-19 olduÄŸu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takÄ±m, sÄ±radaki maÃ§a ya elindeki oyuncularla Ã§Ä±kacak ya da sahaya Ã§Ä±kmamasÄ± halinde hÃ¼kmen yenik sayÄ±lacak.Â

Bu arada, Cenova kenti saÄŸlÄ±k makamlarÄ± da takÄ±mÄ±n idmanlarÄ±nÄ± ikinci tur hÄ±zlÄ± testler yapÄ±lana dek durdurdu.Â

Genoa'dan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 15 olarak verilmiÅŸti.Â

Genoa ile geÃ§en hafta sonu karÅŸÄ±laÅŸan Napoli takÄ±mÄ±nda da ilk yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n negatif olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

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