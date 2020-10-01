Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Ä°talya Serie A'da Genoa-Torino maçÄ± ertelendi
01.10.2020 - 18:14 |

Ä°talya Serie A'da Genoa-Torino maçÄ± ertelendi

Serie A yÃ¶netimi, 15 kiÅŸide yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) rastlanan Genoa takÄ±mÄ±nÄ±n, bu hafta sonu Torino ile yapmasÄ± planlanan maÃ§Ä± erteledi.Â

Ä°talya Serie A'da Genoa-Torino maçÄ± ertelendi
ABONE OL

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yÃ¶netimi, 15 kiÅŸide yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) rastlanan Genoa takÄ±mÄ±nÄ±n, bu hafta sonu Torino ile yapmasÄ± planlanan maÃ§Ä± erteledi.Â 

Genoa'daki Kovid-19 vakalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere dÃ¼n toplanan ve bugÃ¼n gÃ¼ncellemeler doÄŸrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 3 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelendiÄŸi belirtildi.

Ä°talyan spor basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde de UEFA'nÄ±n belirlediÄŸi protokole gÃ¶re, 10 veya daha fazla pozitif vakasÄ± bulunan takÄ±mlar en az bir kere maÃ§ erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'Ã¼ teknik heyet personeli olmak Ã¼zere 15 kiÅŸinin Kovid-19 olduÄŸu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takÄ±m, sÄ±radaki maÃ§a ya elindeki oyuncularla Ã§Ä±kacak ya da sahaya Ã§Ä±kmamasÄ± halinde hÃ¼kmen yenik sayÄ±lacak.Â 

Ä°talya Serie Ada Genoa-Torino maÃ§Ä± ertelendi

Bu arada, Cenova kenti saÄŸlÄ±k makamlarÄ± da takÄ±mÄ±n idmanlarÄ±nÄ± ikinci tur hÄ±zlÄ± testler yapÄ±lana dek durdurdu.Â 

Genoa'dan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 15 olarak verilmiÅŸti.Â 

Genoa ile geÃ§en hafta sonu karÅŸÄ±laÅŸan Napoli takÄ±mÄ±nda da ilk yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n negatif olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

Inter'in Genoa KarÅŸÄ±sÄ±nda YaptÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi KurtarÄ±ÅŸlar

Transfer | Gaziantep FK, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattÄ±...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | Trabzonspor açÄ±kladÄ±! 3 isim kadroda yok...
    Son dakika | Trabzonspor açÄ±kladÄ±! 3 isim kadroda yok...
  2. ErtuÄŸrul SaÄŸlam: "Çok bariz hakem hatalarÄ± var"
    ErtuÄŸrul SaÄŸlam: "Çok bariz hakem hatalarÄ± var"
  3. Barcelona ABD'li futbolcu Dest'i transfer etti
    Barcelona ABD'li futbolcu Dest'i transfer etti
  4. Almeidaâ€™dan Ä°skoçlara: â€˜Ä°ÅŸiniz zor, en iyi futbolunuzu oynayÄ±nâ€™
    Almeidaâ€™dan Ä°skoçlara: â€˜Ä°ÅŸiniz zor, en iyi futbolunuzu oynayÄ±nâ€™
  5. Çaykur Rizespor Godfred Donsahâ€™Ä± kadrosuna kattÄ±
    Çaykur Rizespor Godfred Donsahâ€™Ä± kadrosuna kattÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ümit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere maçÄ± aday kadrosu açÄ±klandÄ±

Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere maÃ§Ä± aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

Futbolda teknik adamlarÄ±n lisans geçerlilik süreleri uzatÄ±ldÄ±

Futbolda teknik adamlarÄ±n lisans geÃ§erlilik sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±

Fatih Çintimar'dan BeÅŸiktaÅŸ Kulübüne ziyaret

Fatih Ã‡intimar'dan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ne ziyaret

Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi!

Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi!

SÄ±radaki Haber