Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle durdurulan Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nde (Serie A) 2019-2020 sezonunda kalan lig maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanacaÄŸÄ± maÃ§ takvimi belli oldu.Â

Serie A Lig BirliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, lig 20 Haziranâ€™da, 25. haftada ertelenen 4 maÃ§la baÅŸlayacak. Buna gÃ¶re, 20 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maÃ§larÄ± oynanacak. 21 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.Â

Erteleme maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 22-24 Haziran'da 27. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edecek olan ligin, 2 AÄŸustos'taki 38. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Serie Aâ€™da ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren hafta olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan 34. haftanÄ±n maÃ§larÄ± 18-20 Temmuz'da oynanacak. SÃ¶z konusu haftada, 19 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.Â

Belirlenen takvime gÃ¶re, Serie A takÄ±mlarÄ± 44 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede toplamda 124 maÃ§ta kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n baÅŸlama saatleri, yaz mevsimi olmasÄ± sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSÄ° 18.15), 19.30 (TSÄ° 20.30) ya da 21.45 (TSÄ° 22.45) olacak.Â

Ã–te yandan, Ä°talya Futbol Federasyonu (FIGC) BaÅŸkanÄ± Gabriele Gravina, bugÃ¼n bir radyo kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, sezon sonuna doÄŸru belki bazÄ± maÃ§larda statlara az sayÄ±da taraftar alÄ±nabileceÄŸi umduÄŸunu sÃ¶yledi.

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