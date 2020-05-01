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01.05.2020 - 16:23 |

İtalya'da 20 kulüpten ortak karar: Ligler oynansın

Avrupa'da corona virüs kriziyle uğraşan ülkelerden İtalya'da futbolun geleceği netleşmeye başladı. Serie A'daki 20 kulüp de oynayarak sezonu bitirmek istiyor.

İtalya'da 20 kulüpten ortak karar: Ligler oynansın

İtalya'da futbolun geleceği netleşmeye başladı. Serie A'daki 20 kulüp bir toplantı gerçekleştirerek, 2019-2020 sezonunu oynayarak bitirmek istiyor.

İtalyan futbolundaki tüm takımlar 38. haftanın sonuna kadar maçlara çıkmak istedikleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu nedenle Fransa ya da Hollanda'daki iptal kararı kabul edilmeyecek. İtalya Futbol Federasyonu da bu konuda görüş bildiriyor. Ancak İtalya'da Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette Fransa gibi sezonun iptal edilmesi isteniyordu.

İtalyada 20 kulüpten ortak karar: Ligler oynansın

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