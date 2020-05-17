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17.05.2020 - 22:35 |

Ä°talya'da flaÅŸ karar! SPAL karantinaya girdi

Ä°talya'da SPAL, bir otelde karantinaya girdi. Otel tamamen takÄ±ma ayrÄ±lÄ±rken, tÃ¼m karantina kurallarÄ± iÅŸletiliyor.Â Â

Ä°talya'da flaÅŸ karar! SPAL karantinaya girdi
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Celal Umut Eren

CoronavirÃ¼sÃ¼n yakÄ±ndan hissedildiÄŸi Ä°talya'da Serie A temsilcisi SPAL, bir otelde karantinaya girdi. Otel tamamen takÄ±ma ayrÄ±lÄ±rken, tÃ¼m karantina kurallarÄ± iÅŸletiliyor.Â Â 

Ä°talya Serie A ekiplerinden SPAL'da flaÅŸ bir karar alÄ±ndÄ±. Antrenmanlar baÅŸlayacaÄŸÄ± ve futbol iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, SPAL takÄ±mÄ± 'Almanya' modelini Ã¶rnek aldÄ±.

SPAL'dan yapÄ±lan bilgilendirmede otelde kalacaklarÄ± kaydedildi. KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Walter Mattioli, "Ferrara'da bir otelde kalmaya baÅŸladÄ±k. Otelde tamamen biz kalÄ±yoruz ÅŸu anda. Otelde sadece 60 kiÅŸi olacak. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin gÃ¶zetiminde kalacaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n futbolcular odalarÄ±nda tek kalacak, herkes tek baÅŸÄ±na yemek yiyecek. TÃ¼m corona virÃ¼s protokolleri uygulanacak. Doktorlar hep test yapacak. Ã‡ok iyi bir antrenman sahamÄ±z ve imkanÄ±mÄ±z var" dedi.

SPAL'da bir oyuncuda pozitif test Ã§Ä±karsa otelden hemen ayrÄ±lacak.Â 

Ä°talya'da bazÄ± kulÃ¼pler saÄŸlÄ±k protokolÃ¼ nedeniyle idmanlarÄ± iptal etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ä°talyada flaÅŸ karar SPAL karantinaya girdi

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