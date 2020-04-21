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Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalya'da kritik karar! 'Sezon tamamlansın'
21.04.2020 - 16:49 |

İtalya'da kritik karar! 'Sezon tamamlansın'

İtalya'da Serie A kulüpleri ile yapılan toplantı sonrası 2019-2020 sezonunun tamamlanması kararı çıktı.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa'nın corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerinden İtalya'da kritik bir toplantı yapıldı ve karar alındı.

Çizme basınında yer alan haberlere göre; İtalya Futbol Federasyonu ile Serie A'da yer alan 20 kulüp yetkilisi arasında video konferansla bir toplantı gerçekleşti.
Bu toplantı sezonun kalan kısmının akıbeti konuşuldu. Tüm kulüpler sezonun tamamlanması yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca kulüple sağlık açısından tam bir güvence ve ekonomik konularda atılacak adımları tartıştı. 4 Mayıs'taki karantina sürecinden sonra da antrenmanların da nasıl başlayacağı Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek karara bağlanacak.

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